VIDEO| Agentes fronterizos «dejaron que migrantes se ahogaran» en Río Bravo

TEXAS, ESTADOS UNIDOS. La comunidad latina manifestó su descontento por la actitud poco humanitaria que adoptaron agentes fronterizos asignados entre Laredo, Texas y México, al no ayudar a unos migrantes que se ahogaban en el Río Bravo.

La escena quedó parcialmente grabada en un video que filmó Jesús Vargas, quien logró rescatar a un niño que luego fue detenido por las autoridades, según informó la cadena internacional de noticias, Telemundo.

Sin embargo, dos de las personas que terminaron en el río fallecieron, según confirmó este martes en la red social Facebook la delegación de la Patrulla Fronteriza, responsable del sector de Laredo, Texas, Vargas.

Vargas explicó que recién había salido del trabajo, el pasado martes 16 de marzo, cuando vio una camioneta Astro Van perseguida por las autoridades. Él decidió ir detrás, y presenció cuando varios migrantes salieron del automotor. «Se aventaron como diez para el río. Dos o tres se regresaron, dos se la hicieron para el otro lado y se quedaron tres mujeres y un chamaquito», relató.

Las personas que se quedaron sin poder salir del agua, «gritaban todo lo que podían», agregó don Jesús, quien añadió que les preguntó a los agentes fronterizos presentes por qué no se activaban para rescatar a las personas en riesgo de ahogamiento. La respuesta fue que los migrantes «ya estaban casi al cruzar del otro lado” y que ellos “no tenían permiso de meterse al agua».

Vargas vio que el menor seguía con vida en el agua, por lo tanto, «le traté de llamar la atención, le aventé un reel de pescar, sacó su mano, pescó el hilo y ya fue la forma en la que me lo traje para la orilla del río», contó Vargas.

A través de un comunicado, la agencia fronteriza del sector dijo que «agentes presenciaron varios individuos saliendo de un vehículo y tratando de cruzar el Río Grande hacia México«.

Posteriormente, «algunos de los individuos entraron al río y con seguridad llegaron a la orilla del lado mexicano». Uno de ellos fue rescatado «por un pescador local» y recibió «los primeros auxilios de los agentes», agrega el comunicado de la agencia fronteriza, que no especifica edades y sexo de las personas involucradas.

Varios migrantes más se quedaron en la camioneta perseguida y fueron detenidos allí, según concluye la nota.

This afternoon, Laredo Sector agents foiled a human smuggling attempt in Laredo. Several people exited a vehicle and attempted to swim across the Rio Grande river into Mexico. Several individuals were apprehended in the vehicle. Some of the individuals… pic.twitter.com/l1RzQqeqkP

— Chief Patrol Agent Matthew J. Hudak (@USBPChiefLRT) March 17, 2021