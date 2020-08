Vidal advierte: «No se gana, habría que tomar decisiones»

ESPAÑA.- En el Barcelona se juegan la posibilidad de terminar la temporada en ‘blanco’ y pese a que el mismo jugador ha reconocido que la relación entre la plantilla y el cuerpo técnico ha mejorado tras la famosa reunión Messi-Setién.

Él no cambia su posición e insiste que de no ganar la Champions League, el club debería tomar decisiones respecto al futuro del técnico. Arturo Vidal no da tregua a un día del Barcelona vs Napoli por la vuelta de los octavos de final.

“Si no se gana la Champions claramente se tendrían que tomar decisiones, pero si sigue, bien también, porque es un técnico que habla mucho con los jugadores y él lo haría bien, pero no es mi trabajo”, dijo Vidal en entrevista concedida para el medio catalán ‘Mundo Deportivo’.

Este sábado, el cuadro culé buscará sacarle algo de provecho al 1 a 1 del San Paolo, cuando reciba en el Camp Nou a los dirigidos por Gattuso. Vidal no solo se va avanzando a cuartos, sino levantando la ‘Orejona’.

“Hay que salir a buscar el partido desde el primer minuto, hacer nuestro juego, ser agresivos en cada momento y demostrar lo que queremos, dar un mensaje en este encuentro de lo que pretendemos en el futuro”, apuntó.

Messi-Setién

El chileno también se refirió a cómo la actitud de todos, tanto jugadores y staff técnico, cambió tras la reunión que sostuvo Lionel Messi con Quique Setién.

“Los jugadores tienen que estar a gusto para dar el máximo nivel y últimamente no estaba pasando eso. Ahora, claramente, la actitud de todas las partes ha cambiado y estamos todos con confianza para ganar este título”, explicó.

El chileno queda

El ‘Rey’ también habló sobre su continuidad en el club, pues en este mercado de fichajes su nombre sonó con fuerza para reforzar al Inter de Conte. Vidal la tiene clara: se quiere quedar.

“Me queda un año de contrato y con todo lo que ha pasado, en este momento me siento importante, tengo mucho cariño al equipo, tengo muy buenos amigos y espero terminar mi contrato. Si Dios quiere, seguiré acá”, afirmó.

Te puede interesar: ¿Lo conseguirán? Las remontadas más épicas del Real Madrid