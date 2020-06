Víctimas de masacre en Villa Nueva se dedicaban a lavado de vehículos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este mediodía, familiares de las víctimas de una masacre registrada esta madrugada en Tegucigalpa, las identificaron y aseguraron que se dedicaban a lavar carros.

Cabe recodar que las víctimas fueron encontradas sin vida entre el bulevar Fuerzas Armadas y el Anillo Periférico en la capital hondureña.

Los ahora occisos respondían a los nombres de Carlos Armando López, de 17 años, Edwin Alejandro García, de 22 años, y Kenia García. Mientras que la cuarta víctima no está identificada. Se conoce que todos eran miembros de una misma familia.

De acuerdo a relatos de familiares ellos no tenían enemistades. “Ellos no tenían enemigos, lo único que ellos hacían es lavar carros, no sabemos por qué hicieron esto”, dijo.

También se informó que las víctimas residían en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa. Fueron sacados de ese lugar por varios antisociales.

De acuerdo con la información de la Policía Nacional, el cuádruple crimen sería producto de una venganza. Sin embargo, serán las autoridades policiales quienes verifiquen este extremo al realizar las investigaciones correspondientes. Sus cuerpos permanecen en Medicina Forense.

En 2020, Honduras registra 56 fallecidos en 15 masacres

Al 25 de mayo de este 2020 en Honduras se reportan 15 masacres que han acabado con la vida de 56 personas, según reveló días atrás el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).

La directora del OV-UNAH, Migdonia Ayestas, detalló que los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Olancho siguen siendo los más afectados por las masacres.

Seguidamente, Ayestas agregó que los hechos son un acto de saña y crueldad. «Se debe pasar del terror, del odio, del enfrentamiento a la rehabilitación y reinserción de la población penitenciaria», dijo.

Asimismo se hizo la interrogante: ¿Cómo es posible que ocurra un problema como este, mujeres en poder de armas, de celulares y, además, capaces de provocar un incendio dentro en la cárcel?

Criticó que el Estado de Honduras envía a personas acusadas por delitos a morir a los centros penitenciarios. «Las mujeres que fueron asesinadas ni siquiera estaban condenadas, eran procesadas», apuntó Ayestas.

