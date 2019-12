Vicente Fernández saca de su testamento a Alejandro Fernández

Al parecer, el estado de salud del cantante se reporta un tanto delicada luego de los últimos diágnosticos que recibió.

Cabe decir, que le detectaron un cáncer de prostata en dos ocasiones, la primera en 2002 y la otra en 2012 cuando le extirparon el 40% del hígado. Sin embargo, la enfermedad continúa atacándolo ahora en el intéstino, señaló dicha fuente.

En cuanto a los problemas con Alejandro Fernández, su hijo, comentó que tanto él como Vicente Jr. son testarudos y desapegados. No obstante, a este último no lo desampara ya que menciona no ha tenido éxito ni en los negocios, en los que pierde mucho dinero, ni en la música.

En cuanto al «Potrillo», ya recibió mucho apoyo de parte de su padre y tiene dinero de sobra señala dicha fuente. Además, de que ha tenido varios enfrentamientos con su famoso padre,

Lo anterior, debido a los escándalos que constantemente salen a la luz en los medios. Además, su madre, doña Cuquita, también se ha visto muy afectada ya que padece diabetes.

El intérprete de 79 años le ha reclamado en varias ocasiones por su irresponsabilidad, el buen ejemplo para su familia, con sus hijas, etc. Pero, el cantante e hijo del charro hace caso omiso de los consejos.