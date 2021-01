El hijo de Vicente Fernández reacciona tras acusaciones de acoso hacia su padre

REDACCIÓN. Tras los videos donde Vicente Fernández tocó a mujeres inapropiadamente sin su consentimiento, según denuncias, las críticas no han parado. Pero ahora su hijo mayor salió en defensa de su padre.

En una reciente conferencia de prensa, Vicente Fernández Jr. rompió el silencio acerca de la polémica y defendió a su padre, además de declararse feminista.

“Como personas y como damas tienen toda la razón, no solo la población de Jalisco, la población de todo el mundo, soy feminista y siempre nos han enseñado a respetar, tanto mi madre como mi padre, a una dama, porque mi madre me enseñó a tratar a las mujeres como princesas”, dijo.

Acerca de las acusaciones de acoso que han rodeado a “Chente” últimamente, el también cantante justificó las acciones de su padre, argumentando que su carrera ha tenido más trascendencia que cualquier otra cosa que haya hecho.

Lea también: Alex Campos canta en hospital donde su padre está interno por Covid-19

Escándalo

“Agarran como punta de iceberg, y no se fijan en toda la trascendencia de 50 años de trabajo. No se necesita publicitar qué tanto ha ayudado a la gente mi papá, de que tiene más de 35 años el rancho con trabajadores al servicio claro, que la plantilla es parte de nuestra familia y desgraciadamente esas formas de ver las cosas no las toman en cuenta. Pero no importa, mi padre es mi padre”, expresó.

Sin embargo, agregó que no ha visto los videos que muestran a Vicente Fernández manoseando a las mujeres y que no estaba interesado en verlos. Por lo tanto, dijo que no hablaría de un tema que no le corresponde.

“Yo creo que, como personas, respondemos lo que hacemos cada quién. Y si quieren entrevistar, yo no soy la persona. Yo no puedo responder por algo que no hice”, externó el cantante.

A mediados de esta semana se viralizó un video en redes sociales. La joven que se identifica con el nombre de “Lex”, publicó una prueba audiovisual donde contó lo que sucedió cuando Vicente Fernández la tocó inapropiadamente.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.