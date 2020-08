Vi a «La Virgen y a Jesucristo» en la UCI: médico recuperado de Covid-19 en SPS

HONDURAS. El médico Óscar Sánchez Torres festejó, quizá, el mejor cumpleaños de su vida, pues días atrás le ganó la batalla al Covid-19, porque «cuando estuve en la etapa crítica, no pensé que llegaría a esta fecha«.

Óscar Tórres es un médico graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en 1997. Luego obtuvo mi postgrado en Ginecología y Obstetricia en la Universidad San Carlos de Guatemala.

Desde hace ocho años trabaja en el Hospital Mario Catarino Rivas (HMCR), lugar en donde se contagió atendiendo a una paciente.

El galeno contrajo el virus cuando la crisis sanitaria iniciaba, en marzo. El Dr. Sánchez contó que mientras los primeros casos de Covid-19 se contabilizaban en el país, en el HMCR les daban charlas acerca de la enfermedad y cómo protegerse, aunque, «estábamos preocupados porque en ese tiempo se escuchaba de otros países que estaban con problemas con el equipo de protección, y a nosotros nos dieron a medias, días sí, días no».

«A veces nos daban mascarillas quirúrgicas y a veces N95. Estábamos en un ‘estira y encoge’ de obtener un equipo de protección adecuado. En ese entonces se definía a qué hospitales se iban a llevar a los pacientes», contó él.

Al inicio de la pandemia, las universidades y programa de postgrados retiraron a los médicos del internado rotatorio y a los residentes asignados al hospital, «por lo que los médicos especialistas quedamos solo con el personal de enfermería». La situación era crítica.

Día del contagio

El 18 de marzo fue el día que el Dr. Sánchez se contagió, y según su testimonio, a través de una paciente embarazada que llegó al HMCR con un cuadro respiratorio, a quien posteriormente dejaron ingresada, aunque la fémina negó cualquier nexo epidemiológico. «Sin embargo, en realidad una de sus amigas acababa de venir al país desde España. La visitó días atrás por su embarazo y la contagió», dijo el doctor.

Días después, uno de sus colegas, el Dr. Armando Abreu, atendió el parto de la mujer. «A él también lo contagió. Yo tuve un fuerte dolor de estómago y me tomé un antiácido», recordó el galeno.

La salud del Dr. Sánchez comenzó a empeorar, aunque al principio estuvo ingresado por sospecha de dengue grave. «Tenía los glóbulos blancos bajos y el recuento de

plaquetas bajas. Me ingresaron y en la madrugada del lunes empecé a bajar la reserva de oxígeno en sangre, me hicieron una tomografía y salió que tenía neumonía«.

La neumonía indicaba que en realidad no era dengue, por lo tanto, lo sometieron a un hisopado para la detección del Covid-19 «y salí positivo».

Su saturación de oxígeno bajó a más de 80%. «Un médico que me fue a ver pidió que me metieran a cuidados intensivos y que me intubaran. Fue bastante duro. Difícil. Sentí que me moría. Sentía que me ahogaba, que no me llegaba el oxígeno«.

Experiencia espiritual

Durante su estadía en la UCI, el Dr. Sánchez asegura que vivió una experiencia espiritual única, pues literalmente vio dos siluetas femeninas y una masculina, y según él, se trataba de la Virgen María, Jesucristo y su madre, que le daban fuerza para que no se diese por vencido.

«En ese momento que me desvanecía, tuve una experiencia espiritual. Yo sentía que me iba, pensaba en mi familia, yo no tengo a mi mamá conmigo, que este mes cumplió cuatro años de fallecida, pero la sentí ahí conmigo, y estaba acompañada de una silueta femenina y una silueta masculina, creo que era la Virgen María y el Señor Jesucristo y sentí que me decían que siguiera adelante, porque aún no era mi tiempo», contó.

El 19 de abril le dieron de alta, luego de 22 días hospitalizado, nueve en la UCI. Para él, salir del hospital fue «algo emocionante», pues no creía que pudo ser víctima mortal de Covid-19 «Y me doy cuenta que mi compañero estaba aún luchando y que otros colegas han caído».

Rehabilitación

Al volver a casa, aún necesitaba hacer uso de un tanque de oxígeno para respirar. Fue al centro de rehabilitación Orquídea Blanca, en donde poco a poco está recuperando su capacidad pulmonar, aunque, siempre quedaron secuelas.