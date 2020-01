TEGUCIGALPA, HONDURAS. Sensación causó Jennifer Aniston en redes sociales, luego que llegó sin sostén a la alfombra roja de los premios SAG, mismos que se llevaron a cabo este domingo en Estados Unidos. La sensación fue por la forma en como se le marcaban sus pezones.

En Aniston es normal no usar sostén, sin embargo, en esta ocasión fue traicionada por la tela y el color de su vestido que dejaron al descubierto sus detalles más íntimos.

Hay que recordar que Aniston siempre se ha consolidado como una de las mujeres mejor vestidas en todo tipo de eventos. Además es preciso mencionar que en su personaje de Rachel Green en la serie «Friends», marcó tendencias de moda con su cabello y muchas de sus prendas.

Para muchos el vestido de Jennifer Aniston que presumió sin sostén, fue atrevido, pero en realidad, se trataba de un diseño que la hacía ver como una verdadera diosa y hasta podría emplearse como un vestido de novia para una boda civil o muy íntima.

Según los medios internacionales, la artista mostró su inconformidad por el hecho de de que el cuerpo de hombres y mujeres sea objeto de comentarios.

Brad Pitt no le quitó la mirada a Aniston

Por sus estilos elegantes, Aniston siempres se ha robado las miradas, en esta ocasión no fue la excepción. En esta ocasión no fue la excepción, pues su ex esposo, el también actor Brad Pitt, no pudo quitarle los ojos de encima.

Este hecho, no pasó desapercibido por los miles de seguidores de Aniston y Pitt. Muchos de estos fans alucinan con una reconciliación entre ellos. Pues es evidente que aún existe un cariño mutuo entre los dos y este es bastante notorio.

Jennifer Aniston triunfó en la categoría de «mejor actriz en serie de drama» y Brad Pitt en la categoría de «Mejor Actor de Reparto».