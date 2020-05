La verdad detrás del vídeo de la supuesta reaparición de Juan Gabriel

REDACCIÓN. “Juan Gabriel está vivo” fue la frase que se reprodujo de manera incesante en las redes sociales de México, pero la realidad no tiene nada que ver con una resurrección del Divo de Juárez.

Usuarios en Twitter e Instagram reprodujeron un material que pronto se hizo viral en el que, supuestamente, Juan Gabriel aparecía.

“No me quedó otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México, sufriendo por el coronavirus, ahora que ya es mayo y 2020,no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes”, dice el supuesto Juan Gabriel, quien luce calvo y con un rostro un tanto más redondo.

“Con todo mi cariño, mi amor, mi público es de lo que yo puedo vivir, ya no aguanté más, así queaquí me tienen en mayo de 2020, envío un saludo a toda mi gente y espero que en México pase esto pronto y el próximo año estaré en contacto con ustedes y les diré la verdad”, añadió.

Abogado de Juan Gabriel asegura que no está vivo

Guillermo Pous, abogado de la familia de Juan Gabriel, descartó que el cantante estuviera vivo y que el hombre del video sea un imitador.

A medios de comunicación mexicanos, Pous explicó que todo se trató de un material manipulado mediante una aplicación.Comentó que algo similar ocurrió con Barack Obama hace un par de años, en un incidente que entró en la categoría de lo deepfake.

Pous descartó que vayan a emprenderse acciones legales por la difusión de este material.

«Lo revisé, no hay absolutamente nada que hacer. Lo mismo sucedió hace un par de años con Obama, es una aplicación, no existe lucro, no hay una afectación directa, no hay nada que hacer», dijo Pous.