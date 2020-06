Ventajas y desventajas de compartir las contraseñas con tu pareja

DE MUJERES. Los tiempos cambian y con ello “las pruebas de amor” ahora parece que compartir las contraseñas de nuestras redes sociales es una clara señal.

Descubre qué tan saludable es que tu pareja tenga acceso total a tus redes. Sabemos que probablemente no tienes nada que esconder, pero revisa lo que sucede cuando tu pareja tiene tu contraseña.

Algunas mujeres suelen exigir tener acceso a las contraseñas del celular de sus parejas, pero esto podría ser una evidente muestra de inseguridad. Sin mencionar que podría llevar a la relación a un colapso total.

Los siguientes puntos te explican las desventajas de brindarle tu contraseña a tu pareja, luego de revisarlas te será más fácil tomar una decisión. Tu espacio personal es necesario y saludable, nunca lo olvides.

Te sentirás culpable

Si decides revisar el celular de tu pareja con frecuencia tarde o temprano la culpa llegará a ti, cuando no encuentres nada y descubras que no tuviste la confianza necesaria para respetar su privacidad.

Se volverá una obsesión

Los expertos señalan que las obsesiones son pensamientos, imágenes o impulsos involuntarios que ocurren una y otra vez en tu mente. La realidad es que no desea tener estas ideas, pero no puede detenerlas. Si empiezas a revisar su celular, probablemente se vuelva una necesidad que te robe la tranquilidad.

No garantiza nada

Si vamos a ser honestos revisar el celular de tu pareja no garantiza nada, te recordamos que existen los chats ocultos y que todo se puede borrar, aprendamos a confiar en nuestra pareja y a no depender de una contraseña.

Ofrece confianza y recibirás lo mismo, pero nunca dejes a un lado tu intuición. Si en algún momento sospechas de algo, enfrenta a tu pareja, pero no invadas su privacidad sin antes no lo has hablado con él.

