SENASA: Carne que se vende en mercados de Choluteca es clandestina

CHOLUTECA, HONDURAS. La carne que se vende en los mercados de Choluteca es clandestina y no reúne las condiciones necesarias para su consumo, anunció el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA).

Luis Lardizábal, veterinario e inspector, se refirió a la producción cárnica que hay actualmente en la ciudad. Externó que, tras el cese de labores en Carnilandia, único distribuidor autorizado, toda venta de carne es inapropiada e ilegal.

«En estos tres o cuatro días que llevamos de que en Carnilandia no se sacrifica ganado, sigue ingresando carne a los mercados, tanto ovino como porcino. Hay destace clandestino«, manifestó el experto.

Justo ayer: ¿Para cena navideña? Encuentran «destazadero» de caballos en Honduras

Piden «madrugones» contra vendedores

Lardizábal apuntó que la carne que está en los locales actualmente, carece de una garantía de inocuidad; describió que, cuando un producto sí es inocuo, quiere decir que está limpio, no hace daño y es sano alimentarse del mismo.

Por lo que, hizo un llamado a Salud Pública y también a Julio Benítez, director de la Policía Municipal y les pidió que hagan operativos.

«Que se vayan a las cuatro de la mañana y decomisen toda la carne que está entrando de manera ilegal», aseveró.

Asimismo, asintió a que en barrios y colonias también se está distribuyendo el producto de dudosa procedencia. Acotó que, aunque siempre ha habido destace clandestino en el municipio, este es un caso mayúsculo ante el cierre de Carnilandia y el pleno abastecimiento que hay en los mercados.

Solo se puede recibir ganado sano

Por el mismo lado, explicó que la labor habitual de SENASA es hacer una inspección ante-mortem del ganado, es decir, previo a su muerte. En caso de que encuentren cabezas que están enfermas, las rechazan completamente, asegura.

En virtud de lo anterior, hizo hincapié en que Carnilandia no debe ser un hospital. «Algunos ganaderos lo que hacen es que, cuando se enferma un animal y lo tratan y no da resultado, lo mandan a Carnilandia. Por el contrario, se deben recibir completamente sanos», declaró.

¿Por qué no hay venta legal?

La labor en Carnilandia se suspendió días atrás, debido a la falta de pago por parte de la corporación municipal local, según dijo Elmer Ortez, gerente de la entidad.

«Se nos adeudan L1,400,000 y los empleados hemos decidido que, mientras no nos paguen, no se va a seguir matando. No se ha pagado catorceavo y aguinaldo«, detalló.

A su vez, dio a conocer que sostienen una mora importante con la factura energética. Por lo que, ante los compromisos, piden que siquiera se les desembolse el 50 % de los adeudos para pagar la energía eléctrica y los beneficios adquiridos por los empleados.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn