VENEZUELA. La oposición venezolana acordó este domingo que no se presentará a las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre por considerarlas un “fraude”.

«Habiendo agotado todos nuestros esfuerzos nacional e internacionalmente para que tuviéramos un proceso electoral competitivo (…) las organizaciones políticas democráticas de Venezuela manifestamos (…) que, de manera unánime, decidimos no participar en el fraude electoral convocado por el régimen de (Nicolás) Maduro», sostiene un comunicado.

Entre los opositores están los cuatro que componen el llamado G4: Primero Justicia, del que forma parte Henrique Capriles; Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López; así como los socialdemócratas Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.

«El régimen de Nicolás Maduro, usando el control que ejerce sobre todos los poderes públicos en Venezuela, acabó con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva», aseguran.

Piden restablecer el sufragio para todos los venezolanos

Frente a esta situación reiteraron sus planteamientos para poder presentarse a las elecciones que comienza por el “Restablecimiento del derecho al sufragio para todos los venezolanos». Incluyendo a los cerca de cinco millones que, según la ONU, han emigrado.

Finalmente, los 27 partidos aseguran que no son “abstencionistas”, pues “no hay abstención cuando lo convocado no es una elección” e invitan a la comunidad internacional a no reconocer el resultado.

Prometen luchas por unas elecciones libres

Por eso, añaden que su “Lucha ha sido y seguirá siendo para que todos los venezolanos podamos tener elecciones libres, justas y verificables, y que se produzca el cambio” para que Venezuela “salga de la crisis humanitaria y miseria en la que lo ha hundido la dictadura de Maduro».

EFE.

