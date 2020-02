¡Cristiano Ronaldo está de cumple! Te dejamos 35 frases sobre la leyenda lusa

REDACCIÓN. La admiración hacia Cristiano Ronaldo en el mundo del fútbol es notable. Para unos es una máquina, para otros talento puro y para unos más, de los mejores en la historia del fútbol. Las opiniones son diversas, pero todos con un punto en común: CR7 se traduce a trabajo, destreza e ímpetu.

En el trigésimo quinto aniversario del astro portugués, ESPN Digital recolectó algunas de las frases más recordadas de 35 diferentes personajes acerca del lusitano. Sus excompañeros, rivales de toda la vida, entrenadores y hasta sus mejores amigos han opinan alguna vez sobre el futbolista de la Juventus, quien hoy está de festejo:

Lea también: Cristiano Ronaldo llegó a su cumpleaños 35 ¿Hubo fiesta?

Estrellas que llenaron de flores a Cristiano

1. Zinedine Zidane

“Se ha ido y podemos traer a cualquier jugador, pero no va a hacer lo que ha hecho Cristiano. Estoy convencido. Esto es la vida. Él hizo cosas muy grandes en este club y estuvimos encantados con él, pero ahora tiene otra etapa”.

2. Gianluigi Buffon

“Al final de mi carrera he tenido la posibilidad de jugar con Cristiano, es un valor más. Es difícil crecer si no juegas con los mejores y quería añadirle a la lista de los grandes campeones con los que he jugado”.

3. Luis Figo

«Lo que ha logrado es muy, muy difícil de lograr. Entonces creo que será recordado por todo este tipo de cosas que ya ha hecho y espero que siga haciendo en el futuro”.

4. Lionel Messi

“Competir de igual a igual durante tantos años, pienso que se mantendrá para siempre. El duelo deportivo entre nosotros fue bastante bueno a un nivel personal, y creo que la gente lo disfrutó también, así seas de Madrid o Barcelona, o solo fan del fútbol en general”

5. Mourinho

“Cristiano en un fenómeno. Es alguien que sólo piensa en ganar y hacer más y mejor”.

6. Pep Guardiola

“Es un jugador increíble, no solo los goles sino también las asistencias en momentos importantes, es insustituible”.

7. Fernando Santos

“Lo vuelvo a decir, yo me quedé sorprendido cuando vi a este jugador con 19 años. No debí darle minutos contra el Manchester United, me quedé sin él por haberle dejado jugar. Fue ese día cuando nos dimos cuenta de la calidad que tenía”.

8. Pepe

«Siempre he visto a Cristiano Ronaldo como un padre para mí. Es el mejor jugador del mundo y te lo digo yo que he jugado varios años juntos a él”.

9. Iker Casillas

«Es egoísta en el mejor sentido de la palabra, porque ha nacido para meter goles. Ya sé que alguien se quedará sólo en que es egoísta, pero lo digo en el aspecto más positivo y nos contagia de ese egoísmo a todo el equipo”.

10. Mesut Özil

«Cristiano era el primero en llegar a los entrenamientos y el último en irse. Es un chico que siempre da lo mejor para él y para el equipo. Su deseo de superación es increíble”.

11. Pelé

“No hay duda de su calidad como jugador. Creo que hoy en día no puede haber dudas de que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo, el mejor goleador y el mejor delantero”.

12. Diego Armando Maradona

“¿Que si es crack o no? Bueno, esto parece una pregunta cómica porque claro que es crack. De los de verdad. No hay ninguna duda”.

13. Zlatan Ibrahimovic

“El suyo no es un talento natural sino el fruto de mucho trabajo”.

14. Sergio Ramos

“Cristiano, tus goles, tus números y todo lo que hemos ganado juntos hablan por sн solos. Te has merecido un lugar destacado en la historia del Real Madrid. Los madridistas te recordaremos siempre. Ha sido un placer jugar a tu lado bicho”.

15. Joao Felix

“Fue extraño. Nunca lo había visto en vivo, tan cerca, y luego, cuando llegué a casa, les conté a mis colegas y mejores amigos, que parecía que estaba en el modo carrera de ‘PlayStation’, parecía un muñeco. Fue un sueño hecho realidad estar con él en el mismo vestuario, pero no recuerdo lo que me dijo porque al principio sólo estaba pensando que estaba allí al pie de él. Fue muy bueno”.