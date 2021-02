«Me va a matar»: Úrsula, la joven asesinada por su novio policía al que denunció 18 veces

ARGENTINA. El femicidio de Úrsula Bahillo, una joven de 18 años que fue asesinada de varias puñaladas por su ex novio en la ciudad de Rojas , ha conmocionado a toda Argentina y al mundo.

El agresor es un policía identificado como Matías Ezequiel Martínez al que la víctima había denunciado al menos 18 veces por violencia.

El acusado, de 25 años, originario de Buenos Aires, tenía antecedentes de violencia sexual contra la víctima y otras mujeres.

La noche del lunes, 8 de febrero, Bahillo fue hallada muerta, con heridas de arma blanca, en una zona rural cerca de Rojas.

Al llegar la Policía al lugar, el hombre intentó escapar, pero fue detenido. Presentaba heridas de arma blanca a raíz de un aparente intento de suicidio.

La joven lo había denunciado por violencia de género y la justicia le había dictado una orden de alejamiento.

Tras encontrar el cadáver, familiares de la víctima y vecinos enfurecidos atacaron a pedradas la comisaría de la ciudad de Rojas e incendiaron una camioneta policial entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

Audios de Úrsula

Tras su muerte, las amigas de Úrsula decidieron publicar en las redes sociales algunos de los mensajes en los que ella relataba cómo era golpeada y amenazada por su ex pareja.

“Ya lo denuncié. Estoy en la comisaría todavía”, dijo Úrsula Bahillo en un mensaje del pasado 5 de febrero.

“Deciles que necesitás custodia. Cambiá el número, tengo miedo por vos”, le respondió una de sus amigas.

“Yo también tengo miedo”, dijo Úrsula.

En ese mismo chat, la víctima indicó que Martínez se había enterado por Twitter de lo sucedido y que le estaba “diciendo de todo”.

Antes, el 16 de noviembre de 2020, Úrsula envió a una de sus amigas todos los audios y las fotos que probaban la violencia de la que era víctima.

“Te juro. Me siento muy mal, amiga, no doy más. Te juro que estoy muy triste. Amiga, me dijo que me va a matar. No aguanto más. Casi me quebró la mano, no puedo mover la muñeca, te juro”, afirmó en uno de los audios.

“Ay, me hizo muy mal. Me quiero ir de acá, amiga. Tengo mucho miedo. Me arrancó todos los pelos, me re cagó a palos, amiga. Se enojó conmigo porque tienen que trasladar a la mamá a Buenos Aires… El loco me está mirando. Yo estoy afuera del hospital, arriba del auto, porque me dijo que si me bajaba, me va a cagar a palos delante de toda la gente. Ahí viene, amiga”, continuó.

“No elimines nada de todo lo que te mando. Nada. Si me matan, ya sabés quién fue”, dijo.

El policía detenido se desempeñaba en la ciudad de San Nicolás pero “tenía licencia por problemas psiquiátricos”, dijo a la prensa el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

