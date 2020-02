Urge una depuración en sector transporte, aseguran dirigentes

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ante la ola de criminalidad que actualmente afecta al transporte público del país, dirigentes de dicho rubro recomiendan realizar una depuración, pues algunos de sus compañeros tienen vínculos con el crimen organizado.

Gerardo Aguilar, dirigente del transporte, manifestó que se debe depurar el sector transporte para eliminar las irregularidades que allí se dan.

“Hay que empezar lavando la ropa sucia que tenemos en casa, certificar los pilotos, los seudo-trasnportistas que se prestan al testaferrato y eliminar el transporte ilegal”, señaló.

En ese sentido, Aguilar afirmó que ya han contemplado la aplicación de pruebas toxicológicas y de alcoholemia. “Ahora necesitamos las pruebas de confianza, porque solo así vamos a determinar con quién estamos tratando”, aseguró.

En virtud de lo anterior, cuestionó que en el pasado ya intentaron depurar el sector, pero el proceso no funcionó correctamente. “Hubo rutas que todos los pilotos salieron limpios, cuando sabemos que ellos consumen piedra, cocaína y marihuana. No todos, algunos”, aseveró.

Sector “brujito” concuerda en certificar conductores

A ese proceso de depuración también se suman los transportistas que están en proceso de legalización. Ellos concuerdan en certificar a sus trabajadores siempre y cuando exista un plan coordinado por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

Respecto a eso, Pompilio Bonilla, dirigente del transporte conocidos como “brujitos”, dijo que básicamente es echar andar de una forma ordenada «la escuela de conductores».

“Lo deben hacer organizadamente. Miré un comunicado del IHTT donde es abierto, y eso no va a funcionar así. Los empresarios del transporte estamos en la obligación de apoyar a las autoridades para que nuestro personal se vaya a certificar, pero deben hacerlo en orden. En un sistema de que un día van unos y otro día otros, porque no se puede parar toda la flota todos los días. Pero eso le toca al IHTT y esperamos que lo resuelva lo más pronto posible”, reiteró.

Hacen fuerte llamado a la Escuela Nacional del Transporte Terrestre

Por otro lado, el dirigente Gerardo Aguilar hizo un fuerte llamado a la Escuela Nacional del Transporte Terrestre, para que cumplan con la labor encomendada por la ley.

“Han confundido su rol. Ellos no deben preocuparse por solamente garantizar las habilidades de un piloto. Se debe certificar que sea idóneo, que esté limpio su récord y que no esté vinculado con ninguna estructura criminal, para garantizar que contamos con personas idóneas para manejar el transporte. Sin embargo, solamente se fijan en si saben manejar, y no se trata de eso”, criticó.

Miles de millones pagan en extorsión

Asimismo, Aguilar expresó que el sector transporte paga extorsión a unas seis estructuras criminales.

“Urge una depuración en nuestro sector. A cada estructura se le paga entre L500 y L600 semanales por unidad. Eso es lo que pagan taxis, mototaxis, transporte urbano y algunas rutas interurbanas. Se le pagan mínimo dos o hasta seis grupos. Son miles de millones lo que se paga en extorsión y esto se ha pagado por 12 años”, recalcó.

Requisitos para certificación

Cabe mencionar que recientemente el IHTT emitió un comunicado en donde se hace el llamado al proceso de certificación a los conductores del transporte público. Dicho proceso estará vigente hasta el próximo 13 de marzo.

Para aplicar al proceso de certificación los conductores deben presentar los siguientes requisitos: