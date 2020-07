UPNFM: Estudiantes no «aprenden nada» en clases virtuales, dicen padres

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Coordinador del Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional de la Universidad Pedagógiga Nacional de Francisco Morazán (UPNFM), Mario Alas, manifestó que en su mayoría los padres de familia consideran que los estudiantes «no aprenden nada» con las clases en línea.

Sin embargo, señaló que ese porcentaje varía dependiendo de las facilidades que los padres de familia le pueden ofrecer a la educación de sus hijos. Todo tiene que ver con el acceso a una computadora en casa.

Por ejemplo, el 10% de la población que no tiene acceso a Internet o computadora considera que sus hijos no están aprendiendo. Mientras que, el 20% de la población que tiene acceso a Internet por medio de recargas telefónicas, creen que sus hijo no están aprendiendo en las clases en línea.

«Sin embargo, la mayoría coincide en que aprenden poco o nada. La gente que tiene una mejor conexión o acceso presenta criterio más optimista», explicó Alas.

Estudio vía encuestas

Los datos mencionados forman parte de un nuevo estudio realizado por el Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional (Oudeni) de la UPNFM. La investigación presenta la opinión de los padres de familia respecto a la incorporación de las clases en línea en el sistema educativo. Esto, en los últimos tres meses.

Dicho informe se titula, Grandes logros en la enseñanza, grandes retos en el aprendizaje: «Los padres de familia opinan respecto a la educación hondureña en el contexto del COVID-19». Uno de los aspectos plasmados es la realidad socioeconómica que miles de familias ahora enfrentan.

En este escenario, se visualiza el futuro desalentador de los niños y jóvenes en medio del estado de emergencia por pandemia, durante sus estudios de primaria y secundaria.

Para elaborar el estudio, se tomó en cuenta la opinión de padres de familia desde el 29

de mayo al 9 de junio, a través de encuestas digitales. De tal forma, 56,578 personas encuestadas afirmaron tener hijos o menores a cargo en el sistema educativo nacional.

Lamentablemente, los padres que no cuentan con acceso a Internet no pudieron formar parte de la investigación.

Desempleo y falta de acceso a Internet

Sobre las respuestas de los encuestados, Alfredo Alcántara, sociólogo y secretario académico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs), señaló: «El temor a contagiarse es grande. Si consultamos ahora a los padres es

muy probable que 5 de cada 10 digan que no van a enviar a sus hijos a clases aunque mañana se reanunden las mismas».

Otro factor determinante es la condición económica, sobre todo, ahora que el desempleo ha crecido en el país. Con ello, las calamidades económicas, destacó el especialista.

«Ya las condiciones económicas eran precarias, ahora son peores porque muchos quedaron sin trabajo, otros dependían de las ventas del día a día, se han quedado sin ingresos económicos, obligando a sacrificar la educación de sus hijos», agregó el sociólogo.

Estudiantes «no aprenden nada»

Uno de los hallazgos más reveladores de la investigación a través de la encuesta, revela la insatisfacción de los padres de familia sobre el aprendizaje de sus hijos. Entre los motivos, los temas que los educandos están aprendiendo en el sistema de enseñanza desde casa o por televisión.

El estudio clasificó a los padres de familia o encargados dependiendo de su tipo de conexión a Internet, de esta forma: «Los que tienen computadora e Internet en casa», «los que solo tienen Internet en el celular» y «los que se conectan por recargas de celular, o sea, «Internet por tiempo limitado».

Entre los porcentajes del estudio, destacan que al menos el 40% de los padres de familia consideran que sus hijos no están aprendiendo nada o aprenden poco. Asimismo, el 37.6% de estos padres lamentan que no podrán sostener por más tiempo los gastos que implican la conexión a Internet.

Insatisfacción de aprendizaje de los estudiantes

De acuerdo con el nivel educativo, los progenitores con hijos en secundaria, expresaron que sus hijos no alcanzas el nivel educativo esperado. Lo anterior, en un 19.3% de insastifacción contra un 19% de satisfacción.

Sin embargo, los padres de familia con hijos en prebásica son quienes indicaron en mayor porcentaje que están aprendiendo igual que en las clases presenciales, con un 34%.