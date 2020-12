UPN y Vida buscan pegar primero en la Serie rumbo a semifinales

TEGUCIGALPA.- Los Lobos de la UPN reciben al Vida de La Ceiba en un encuentro correspondiente a la segunda serie de repechajes de las Finales del Torneo Apertura 2020-2021.

El partido se jugará en punto de las 5:00 pm en el estadio Nacional. El árbitro central será Selvin Brown, acompañados de Erick Coello como Asistente 1 y Oscar Cruz como Asistente 2. Complementan Jefferson Escobar (Cuarto arbitro) y Rafael Izaguirre (Asesor).

El duelo entre lobos y cocoteros se podrá presenciar por medio de los canales de Televicentro.

PREVIA

El Vida llega con las credenciales del segundo mejor equipo de la Zona Norte, pero los dirigidos por Nerlin Membreño están preocupados por el último partido disputado en La Ceiba.

Pues justamente la UPN les propinó un 3-0 en su propia casa y dicho resultado les permitió clasificarse a la fiesta grande de la Liga Nacional.

Una manada inspirada

UPN llega a la ida del repechaje, tras haber conseguido buenos resultados en las últimas jornadas de la fase regular.

Los Universitarios llevan tres partidos seguidos sin conocer la derrota y dos victorias consecutivas, anterior a su victoria en Ceiba, fue el histórico triunfo 1-0 ante Motagua.

Alineaciones posibles

UPN: C. Valladares, E. Vázquez, R. Montoya, P. Cacho, L. Medina, E. Guity, V. Moncada, J. Lacayo, J. Mejía, C. Róchez, J. Róchez.

VIDA: J. Mendoza, W. Guayé, C. Meléndez, J. Flores, C. Sánchez, H. Arguetta, D. Meléndez, A. Aguilar, C. Guillén, L. Palma, C. Alessandrini.

Te puede interesar: Motagua se hace fuerte en el Puerto y golea al Platense