Univisión se disculpó con él, asegura abogado de Emma Coronel que ofendió a periodista hondureña

ESTADOS UNIDOS. Luego de haber protagonizado una tensa y polémica entrevista con la periodista hondureña Satcha Pretto, el abogado Jeffrey Litchman, aseguró que uno de los jefes del programa «Despierta América» de la cadena Univisión, se comunicó con él para ofrecerle una disculpa.

Litchman, quien actualmente es el abogado de Emma Coronel, se volvió tendencia en las redes sociales luego de llamar «idiota» a Pretto, según él, debido a las preguntas «fuera de lugar» de la comunicadora.

La cadena se disculpó con él

Durante el fin de semana, el defensor estuvo respondiendo varios mensajes que sus seguidores le dejaban en sus redes sociales personales.

Al ser cuestionado por uno de sus seguidores en Twitter, sobre su actitud en la entrevista, Litchman expresó que en ningún momento actuó mal, solamente se defendió al afirmar que las preguntas sobre las hijas de Coronel “eran peligrosas”.

También agregó que a su criterio, los cuestionamientos de la periodista fueron “tontos y ridículos”.

“Preguntarme quién se está haciendo cargo de las niñas es una pregunta peligrosa, cuestionarme si me pagan es una pregunta tonta. Incluso sugerir que no debería recibir pago porque el esposo de Emma es ‘El Chapo’ es ridículo”, respondió el hombre.

El abogado reveló también, que uno de los jefes de la cadena Univisión lo llamó después de la entrevista.

“El jefe de la reportera me llamó después de la entrevista para disculparse porque la reportera hizo semejantes preguntas inapropiadas y por no estar preparada. A pesar de ello me siguen atacando”, dijo el defensor.

Escandalosa entrevista

Hace un par de días, Jeffrey Litchman fue entrevistado por la periodista Satcha Pretto, con el fin de que él diera más detalles de cómo avanza la situación de Coronel.

Sin embargo, solo bastó que la hondureña le hiciera la primera pregunta para que el hombre tomara una actitud considerada por muchos como «soberbia» y «prepotente».

El defensor empezó a mostrarse molesto por el interrogatorio, el cual era tan notorito que hasta la comunicadora le preguntó el motivo de su «agresivo» comportamiento.

Pero Lichtman terminaría explotando en contra de la hondureña, luego de que esta lo señalara de defender a narcotraficantes.

El abogado llamó “idiota”, en al menos cuatro ocasiones a la presentadora Pretto, quien decidió dar por finalizada la entrevista ante la agresión verbal del hombre.

