Unidad Estabilizadora de SPS: 826 pacientes atendidos por COVID-19

REDACCIÓN. La municipalidad de San Pedro Sula informó que desde la habilitación de la Unidad Estabilizadora Municipal para pacientes con COVID-19, se han atendido alrededor de 826 hondureños por el personal médico.

Obed Cardona, coordinador de dicha unidad, explicó que los pacientes atendidos son procedentes de los hospitales Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez.

«Sabemos que este es un protocolo que ya hemos establecido en conjunto con la Secretaría de Salud como apoyo por parte del alcalde Armando Calidonio y la Corporación Municipal», indicó.

Además, el galeno destacó que llevan 745 altas médicas de hondureños a los que han atendido con calidad, finalizando así el tratamiento para luego darles un manejo estricto del COVID-19.

También, indicó que según las estadísticas de la Unidad, el 82 por ciento de ingresos han sido pacientes masculinos y un 18 por ciento del género femenino.

Cardona, también recalcó que tras el paso de los fenómenos tropicales Eta e Iota, se ha registrado un aumento del 26 por ciento en la estancia hospitalaria en la Unidad Estabilizadora, lo que les da un indicador de ser más rigurosos con las medidas de bioseguridad.

Testimonios

José Ernesto Carrasco, a sus 40 años de edad, es uno de los hondureños que superó el COVID-19 en la Unidad Estabilizadora.

Tras su salida dijo que «fue algo muy difícil para mí, pero con el poder del Señor Jesucristo se puede. Él es el que nos da la fuerza para salir adelante, y gracias a los médicos, enfermeras, enfermeros, gracias a todos ellos por ser muy amables y especiales dándome la fuerza que uno necesita en este momento».

«Se les agradece, bastante. Muchas gracias, Dios les bendiga y les multiplique todo el esfuerzo que hacen y les dé más fuerza el Señor Jesucristo a ellos, para seguir luchando», continuó.

También, Henry Velásquez de 39 años de edad, recuperado de COVID-19, expresó que «Es una experiencia bien grande y esto definitivamente le cambia la vida a uno, lo que uno tiene que hacer es tener la confianza en Dios que es lo más importante».

«Estuve conectado a oxígeno, y créame esas partes son bien duras, pero como le digo siempre tuve la confianza en Dios de que me iba a sacar de esto. Hay personas que no creen en esta enfermedad. Pero créame es algo bien duro, solo hay que tener confianza en Dios y poner uno de su parte para poder salir de esto».

Asimismo, destacó la atención dada por el personal médico municipal, “Agradecerles infinitamente, no tengo palabras para darles el agradecimiento de la manera en que me trataron. Son personas como le digo para mí, ángeles ellos, personas muy dedicadas a su trabajo, no tengo palabras para agradecerles infinitamente las cosas que hicieron por mí».

Palabras de agradecimiento

Por su parte la vecina Margarita Bidea, quien estuvo internada en la Unidad Estabilizadora varios días, tras recibir la alta médica dijo sentirse agradecida por la atención recibida en dichas instalaciones.

«el agradecimiento que siento, porque me trataron como que si estuviera en casa. Una atención que la verdad nunca había visto yo en un hospital que tuviera la atención que se está dando. La verdad estoy muy agradecida por el tiempo, porque aquí me voy con mi salud mejor 100 veces de lo que vine».

«lo viví yo acá, lo vivió una hermana mía en Estados Unidos. Gracias a Dios hemos salido victoriosas, pero no todo mundo lo logra», finalizó.

