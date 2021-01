Directora regional de Unicef defiende la reapertura de escuelas en Latinoamérica

Redacción. La pandemia de la COVID-19 causó que millones de escuelas se vieran obligadas a cerrar, ahora la educación se recibe de forma virtual, pero según la directora regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para América Latina y el Caribe, Jean Gough, recomendó una reapertura al menos parcial de las escuelas.

Uno de los motivos seria, que muchos niños y jóvenes no cuentan con acceso internet lo que imposibilita que puedan recibir de una manera adecuada el «pan del saber».

La educación presencial debe regresar

«Hay que abrirlas de una manera que no es igual (que antes), puede ser clases presenciales por días para un grupo y otro día para otro grupo» de alumnos, dijo Gough a un medio local.

También comentó que «en Latinoamérica y el Caribe sabemos que el gran porcentaje de niños no ha podido tener educación remota o no presencial porque las condiciones no están allí, no tienen la internet, no tienen acceso a un teléfono o a un aparato para recibir la enseñanza digital», consideró la mujer.

La compatriota afirmó que, si bien la tecnología es hoy en día una gran herramienta, jamás podrá superar la enseñanza de un maestro. «Internet puede ayudar al maestro, pero no reemplazarlo», agregó.

Gough enfatizó que a pesar de lo «descabellada» que pueda parecer su idea, la apertura parcial es posible porque la COVID-19 no está afectando igual en todas las regiones, sino que se expande más en las zonas de mayor densidad poblacional.

«La comunidad, los padres de familia pueden decidir, puede ser que la escuela esté abierta y a los tres meses se tenga que cerrar por un rebrote. pero ya el niño tiene su material para trabajar en su casa», argumentó la directora.

Además, cree que, si se cumplen al pie de la letra con todas las medidas de bioseguridad, es posible un retorno seguro a las clases presenciales.

Salud mental de los niños

«Las consecuencias de no abrir son más altas que el riesgo de abrir las escuelas» por los efectos a largo plazo para las sociedades en su desarrollo, advirtió.

Jean Gough, dijo que producto del confinamiento, hubo un exceso de trabajo educativo, donde los niños tenían que ser ayudados por sus padres.

«Las escuelas son espacios para la salud mental y estar confinado, especialmente los niños, el impacto mental es enorme porque no tienen espacios para correr. No pueden estar solo sentados, necesitan un espacio de recreación», defendió la hondureña.

Según una investigación de Unicef, el cierre de las escuelas en el momento más duro de la pandemia perjudicó al 90% de estudiantes de todo el mundo.

