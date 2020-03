UNAH-VS: ingreso al campus será con código QR, por seguridad

CORTÉS, HONDURAS. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), a partir de mañana, pondrá en marcha una nueva medida que busca garantizar la seguridad del personal docente, administrativo y estudiantes en el interior del campus.

En ese sentido, a través de sus redes sociales oficiales, UNAH-VS informó que desde mañana lunes 9 de marzo de 2020, los alumnos que aún no tengan su carné o lo hayan extraviado deberán mostrar su forma 003. Este documento ahora consta de un código QR, el cual será escaneado por los guardias de seguridad antes de permitir el ingreso a las instalaciones.

Para obtener esta forma 003 codificada, los alumnos deben ingresar registro.unah.edu.hn y guardarla en su celular o imprimirla.

En caso de tenerla en su teléfono móvil, el estudiante deberá asegurarse de que el código no se vea cortado y se legible. En cambio, si decide imprimirla, tendrá que procurar que la hoja de papel no esté manchada, arrugada o doblada y, también, que el tamaño del código QR no se haya alterado. El código QR es único y diferente para cada estudiante.

Lea: Inseguridad en la UNAH: sujeto es detenido tras robar celular a estudiante

UNAH-VS capacita a los guardias

Por otro lado, UNAH-VS informó que los guardias de seguridad fueron capacitados el sábado y domingo en el uso del sistema de lectura de código QR, y en atención a la comunidad universitaria.

1 of 2

Asimismo, se debe mencionar que UNAH- VS, del 12 al 20 de marzo, iniciará un nuevo proceso de carnetización para los estudiantes de primer ingreso. Del carné NO hay reposición.