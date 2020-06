UNAH: ¿Tiene bajo índice y quiere reingresar en el II período? Conozca cómo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los estudiantes con un índice académico bajo (menos de 60 %) en su último período podrán optar, cumpliendo con una serie de requisitos, a ser readmitidos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La máxima casa de estudios, a través de su Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE), abrirá el proceso para que los interesados emitan sus solicitudes. La apertura será del 10 al 21 de junio.

Cabe aclarar que la posibilidad sólo aplica para estudiantes con la intención de proseguir en carreras trimestrales. Es decir, no estará disponible para Medicina, Enfermería o Arquitectura, que son semestrales.

De igual interés: ¡Graduación en tiempo de Covid! UNAH-VS da título a 191 profesionales de salud

Condiciones

En primera instancia, es oportuno recordar que el próximo período (II) será bajo la modalidad «intensiva». De igual forma, si quiere optar a reingresar (con un promedio bajo), debe conocer el procedimiento que deberá efectuar.

Los requisitos fueron plasmados en una circular de la Vicerrectoría Académica (VRA); en específico, se publicaron en la 023-2016 y estarán vigentes para esta ocasión.

El índice mínimo para acceder a la readmisión es de 30 %. Aquellos que tengan menos, deberán acudir a la jefatura de sus respectivas carreras en búsqueda de alguna otra opción.

Considerando eso, si tiene entre 30 y 59 por ciento, no se preocupe por su número de cuenta, no es relevante o significativo de descarte. Eso sí, existe el requisito de que el aplicante no haya ingresado al alma máter por al menos un período académico.

Tomando esos aspectos en cuenta, se le preguntará a quien busca reingresar si ya cursó y aprobó las asignaturas generales (Español, Sociología, Filosofía e Historia de Honduras). Si la respuesta es negativa, se le obligará a hacerlo en la modalidad en línea si se aprueba su readmisión.

Solicitud

La formalidad es una de las exigencias en las solicitudes. Los pasos están descritos en la página de la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción (DIPP). Cuando el universitario la complete, deberá tomar una captura de pantalla según el resultado de la misma.

Después, el 22 de junio VOAE enviará un correo a todos los aplicantes. Si el resultado de la solicitud descrita previamente fue positivo, entonces el interesado deberá contestar el correo con una captura de pantalla de la misma. A su vez, anexará el historial académico extendido por Registro.

Usualmente, el procedimiento se hace de manera presencial, pero se sustituirá por la mecánica por correo dada la situación actual por el brote de COVID-19.

Para más información al respecto, el estudiante puede abocarse a la coordinación académica su carrera o a las oficinas de su respectiva facultad, cuando sea posible personarse a la UNAH.

También, en algunos casos, podrá recibir instrucciones por las redes sociales.