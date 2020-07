UNAH: más de 60 médicos egresados reciben carta para poder trabajar

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Más de 60 estudiantes de la carrera de Medicina, que tenían su pénsum (plan de estudios) completo, recibieron este miércoles una carta de egresados por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La máxima casa de estudios decidió emitir los documentos para que los involucrados puedan aplicar a conseguir un trabajo en la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 que impera en el país.

De manera específica, según las autoridades, entregaron la acreditación a 63 universitarios. En cuanto a su educación superior, quedarán nada más a la expectativa de recibir su título.

Previamente, en varias ocasiones, se desarrollaron manifestaciones en las afueras de las instalaciones de la UNAH en Ciudad Universitaria (Tegucigalpa) y en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM). Los estudiantes sostenían el propósito de presionar a la cúpula directriz para que les extendiera un documento que les ayudaría a conseguir empleo.

Para ello debía hacerse una excepción. Desde que comenzó la incesante detección de casos de COVID-19, el alma máter detuvo la emisión de papeles oficiales y la atención de trámites de graduación.

Cabe señalar que el acto donde se concedió la carta permisiva se efectuó en las afueras del campus universitario. Ahora, los beneficiados solo están a la espera de la publicación en el Diario Oficial «La Gaceta» del decreto legislativo que permitirá que se unan a las labores.

Congreso Nacional dio «luz verde»

Es importante recordar que la semana anterior el Congreso Nacional (CN), mediante una sesión virtual, autorizó la contratación de doctores sin título, pero que recibieran una acreditación de su condición de «egresados».

Aún con lo acontecido, los médicos «graduados» no están del todo conformes. Según explicó Karla Velásquez, vocera de la agrupación, la plenitud del logro habría sido que les entregaran el título.

«Yo lo catalogaría como una victoria parcial porque nuestra bandera siempre fue la obtención del título para laborar. Ahora vamos a poder trabajar según la nueva ley con la carta de egresados. Y para los demás, se va establecer un mecanismo para tener el documento y poder colegiarnos», detalló.

Por otra parte, Luis Lanza, uno de los beneficiados, se mostró agradecido con los parlamentarios por su votación favorable en el tema.

«Agradecemos al Congreso Nacional la determinación que ha tomado y por considerar nuestras peticiones», manifestó.

«Se dice que no tenemos experiencia, pero esta es una enfermedad que nadie conocía, entonces no se puede decir que no podemos ser contratados», añadió.

