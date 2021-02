UNAH pide que estudiantes tengan derecho al Seguro Social

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Jorge Valle, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), se pronunció luego de que los estudiantes de Medicina en servicio social denunciaran que firman un acta de exoneración de responsabilidad a las autoridades en caso de contagio por COVID-19.

El decano señaló que en Honduras la Seguridad Social no cubre a estudiantes, pero se debe trabajar en eso. “En Honduras no hay seguro para estudiantes, debería estar contemplada en la seguridad social, pero no conozco ningún grupo, ni escuela, ni colegio que esté inscrito en la Seguridad Social hondureña. Sí sé que en otros países, como Costa Rica y Nicaragua, sí lo hacen. Tenemos que trabajar en eso porque estamos atrasados”, manifestó Valle.

Beca para estudiantes en servicio social

Asimismo, el doctor explicó que “la beca que le dan a estudiantes en servicio social es de 7 mil lempiras, que no llega ni a salario mínimo, que no alcanza para pagar una cuota patronal de la ley de seguridad social”.

También, sugirió que “es el momento que el Congreso Nacional, a través del presupuesto, pueda asignar una parte para que todos los hondureños tengan derecho a seguridad social o una atención de calidad”

“El internado es voluntario. Hay una fuerte presión por parte de los estudiantes que quieren avanzar, tener su título y no quedarse atrasados. Por eso es que las instituciones les están pidiendo ese tipo de documentos. Pero hay que analizar el impacto legal que esto pueda tener porque el derecho a la salud es un derecho constitucional, y nadie puede decir que no lo va cumplir”, continuó.

Además, agregó “le corresponde al Estado cubrir con ese derecho a la salud que tenemos todos los hondureños, no solo los estudiantes. Entonces, se debe hacer algo para que mejore el sistema de salud hondureño para todos”.

“No tener un cupo en el país para tener una atención integral adecuada es algo por lo que tenemos que luchar para cambiar esa situación. Vamos a hablar con la Secretaría de Salud para mejorar las condiciones de todos”, finalizó.

