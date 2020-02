UNAH: denuncias de acoso sexual disminuyeron, según comisionado

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Unas 2 mil 500 denuncias por diferentes problemas, atiende anualmente el Comisionado de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Así lo informó ayer Claudia Bustillo, comisionada de la UNAH, quien aseguró que las denuncias más frecuentes son por evaluación de exámenes y aspectos dentro de la práctica laboral de los estudiantes.

De igual manera, señaló que también atienden denuncias por acoso sexual, pero en menor medida.

En ese sentido, reiteró que por lo general lo que más se denuncia son problemas vinculados con el tema de la evaluación y exámenes.

Por lo anterior, Bustillo declaró que hay muchos problemas con las prácticas de los universitarios.

Según dijo, los estudiantes argumentan tener inconvenientes con el lugar donde se les manda a realizar su práctica profesional o con los requisitos de las clases, entre otros conflictos.

Asimismo, recalcó que existe el tema de acoso sexual pero no es uno de los temas que más se denuncia.

“Acoso sexual se da las denuncias, pero tiende a ser un tema que como es muy delicado la gente tiene temor y reserva. Entonces, hay que realizar aquella labor de convencimiento. Les explicamos todo el proceso, dándoles las garantías de seguridad, y la efectividad de los casos. Definitivamente existe donde se da la protección al usuario”, señaló

Matricula, temporada donde más quejas se presentan

En virtud de lo anterior, la comisionada puntualizó que la cantidad de orientaciones que atienden, son aproximadamente unas 2 mil 500 al año.

Por otra parte, apuntó que en el período de matrícula es donde más se presentan quejas. Lo anterior, se da por el tema de los cupos en las clases y los cambios de carreras.

“Hay temporadas altas y temporadas bajas, dependiendo de las actividades de la universidad. Cualquier estudiante (a) que se sienta vulnerado en sus derechos puede venir a nuestra unidad. Nosotros los orientaremos sin ningún compromiso”, dijo la comisionada a través de medios locales.

Igualmente, expresó que ellos verifican si las autoridades atienden las necesidades de los miembros de la comunidad universitaria. “Somos para los estudiantes, los docentes, el personal administrativo y de servicio”, complementó.

En ese contexto, la comisionada de la UNAH expuso que las quejas o solicitudes son planteadas bajo el principio de subsidiaridad. Eso se refiere a que, la denuncia, debe presentarse ante la autoridad competente que se encarga de resolver el caso.

“De no haber una respuesta a los 10 días, nosotros ya intervenimos para que le den una respuesta a ese usuario. Lo que hacemos es que las instancias funcionen, no hacer las funciones de las instancias. No es el rol del Comisionado hacer la labor de otro”, concluyó.