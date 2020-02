Una última sonrisa: La foto previa al trágico accidente en Comayagua

COMAYAGUA, HONDURAS. Trascendió la foto que se tomaron los pasajeros del vehículo que colisionó con una rastra en un accidente en la carretera CA-5.

La rastra, la cual habría tenido desperfectos mecánicos, embistió tres automotores. En el incidente, producido en «Las Mercedes», Villa de San Antonio, Comayagua, seis personas perdieron la vida.

En uno de los carros se transportaba una familia que antes del percance había compartido fotografías de su viaje. La tragedia se registró el domingo alrededor de las nueve de la noche.

El suceso

Según información recabada sobre pobladores de la zona, la rastra se conducía en exceso de velocidad y sonaba el claxon en búsqueda de que los otros vehículos en la carretera se apartaran del camino. Por lo anterior, se especula que los frenos del voluminoso automotor fallaron.

Instantes después, colisionó de manera abrupta contra dos camionetas y un turismo.

Consecuentemente, más de una veintena de personas heridas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales en Comayagua y Tegucigalpa.

No obstante, seis personas perecieron en el incidente, incluyendo el conductor de la rastra. Las mismas fueron identificadas como Yeni Waldina Mejía González (40), Olvin Leonel Salgado Martínez (28), Nelson Ricardo Gonzales (46), Leonel Abelardo Martínez Rodríguez (50); además, una mujer de entre 35 y 40 años de edad y un hombre que no fueron identificados porque no portaban documentos.

El informe policial apuntó que cinco de las víctimas murieron de forma instantánea, y otra más en el Hospital Santa Teresa de Comayagua.

Un último retrato

En una de las camionetas, se transportaba una familia originaria del departamento de El Paraíso, que eran conocidos, según reportes, como «Los Bucaros».

La información provista indica que eran propietarios de un reconocido restaurante llamado «Zócalo 2000».

Cuatro miembros de ese núcleo no sobrevivieron al accidente. No obstante, en el trayecto, se detuvieron para tomarse una foto, sin saber que sería la última.

Según el informe de los Bomberos, los vehículos que participaron en el fatal accidente en la CA-5 tenían las siguientes características: