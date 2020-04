¿Un sapo? La insólita confesión de Mike Tyson

Es difícil creer que la vida de Mike Tyson puede caber en apenas 53 años. Día a día, nuevas historias que lo tienen a él como protagonista siguen saliendo a la luz gracias a que el ex boxeador se ha abierto al mundo, parece haberse amigado consigo mismo y no tiene problema en revelar sus secretos.

Fue hace poco que recordó la vez que quiso enfrentarse a un gorila en un zoológico o cuando su tigre le arrancó el brazo a una persona, ahora sacó reveló un episodio más reciente, pero increíble.

Ya retirado del deporte de los gantes, el estadounidense se ha convertido en un emprendedor. Tras la legalización de la marihuana en el estado de California, se asoció con algunos inversionistas, entre los que se destaca el ex jugador de la NFL Eben Britton, y creó Tyson Ranch, una compañía que se dedica a la producción y cultivo de cannabis.

Tyson ha remarcado en las últimas entrevistas que la marihuana lo ha ayudado mucho para escapar de drogas como la cocaína que arruinaron su vida. Pero nada se sabía que además de la planta, el ex campeón de los pesos pesados, se animó a probar algo único.

La sustancia llamada 5-MeO-DMT

Esta es producida en grandes cantidades por Bufo alvarius, una especie rara de sapo comúnmente conocida como el sapo del río Colorado o el sapo del desierto de Sonora.

El anfibio utiliza este veneno para ahuyentar depredadores, pero el ser humano descubrió que es posible “ordeñar” el veneno, secarlo y fumarlo.

«El Dr. Gerry le dijo a Mike Tyson que fumar el sapo era como saltar al corazón de Dios y regresar, en solo 20 minutos”, contó el cronista Alex Pappadema de la revista norteamericana GQ, quien en 2019 viajó hasta California para conocer el proyecto que lidera la ex estrella del deporte de los guantes.

Tras escuchar al médico, Tyson no dudó: “Tienes que verlo desde mi perspectiva. Estoy entrando en esta situación pensando que he visto todo. Había tomado algunas drogas pesadas. Había consumido ácido antes. Entonces pensé, ‘dame esas cosas, déjame ver esto’”. Calentó el veneno del sapo en una pipa de vidrio y comenzó con las alucinaciones.

“Estaba enloqueciendo. ‘No quiero hacer esto más. Quiero que pare’ Demasiado tarde. No pude parar. Pensé, ‘la jodí. Oh, mierda. La jodí ¿Qué estaba tratando de probar? Estoy muerto. Estoy muerto. Se acabó. Toda mi vida. Mi vida se fue. Tomé estas jodidas drogas y me mató. No hay forma de que pueda sobrevivir a esto«.

“Es casi como si murieras y renacieras”, confesó Tyson. Mientras que el Dr. Gerry, explicó: “Básicamente fui testigo de cómo Mike liberaba todo lo que cargamos”.

El proyecto de cannabis es lo que realmente lo tiene entretenido. La sede de Tyson Ranch está alejada de la civilización, solo rodeado de campos de golf y de una parcela con 418 acres de desierto virgen de California.

Rob Hickman, uno de los principales inversores del lugar, explicó que si bien el negocio principal es el cannabis, hay que tener en cuenta varios aspectos.

NBA: Este domingo arranca el torneo de leyendas y figuras