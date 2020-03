REDACCIÓN. Algunas oraciones comienzan en un lugar y terminan en otro y no tienes idea de cómo los extremos son parte de la misma oración.

A menudo, algunas de las descripciones más extrañas posibles se pueden encontrar escritas en los anuncios de eBay, y a pesar de haber rastreado algunas de ellas, no hay otra oración que supere a esta.

Ella es un Rolls Royce Phantom V original con cuerpo modificado (de los cuales se construyeron muy pocos) con un cuerpo de aleación completamente original, rejilla original, parachoques, motivo y algunas partes interiores originales del Phantom, pero montado en un Isuzu Trooper 3.1 adaptado profesionalmente chasis diesel Big Horn con el paquete de manejo Lotus.

Hay un escenario de dimensión alternativa donde todo esto tiene sentido y todavía lo tiene, pero esa descripción es realmente un viaje salvaje.

La parte sobre el paquete de manejo de Lotus es algo fácil de explicar. Comencemos con eso. Isuzu solía ir de la mano de General Motors, que también se ocupó de Lotus a finales de los 80 y principios de los 90. La versión FWD, Rad-era M100 del Lotus Elan usaba un motor Isuzu, y algunos modelos Isuzu recibieron la sabiduría del chasis de Lotus, como el RWD Impulse que también se vendió como Piazza.

Lotus también miró al Trooper 4×4 el tiempo suficiente para merecer la adición de la insignia de Lotus en algunos de ellos, y lo más notable de esa empresa es el volante de cuero de muy buen gusto que también puede ver en estas fotos del Phantom. Curiosamente, también los asientos de cuero Trooper han llegado a la cabina, en lugar del banco original Rolls-Royce.

Curiosamente, pero lógicamente, el vehículo también está registrado como un Isuzu Bighorn gris de 1993. El proyecto no había sido terminado por el dueño anterior antes de que «la edad y otros proyectos lo superaran», pero se armó lo suficientemente bien como para ser apto para el uso de la carretera sin avisos MOT.

No hay un MOT válido en este momento, pero el vendedor dice que el Roller-Trooper realmente no se ha usado mucho desde la última inspección realizada en 2016, y no puede haber tanto trabajo antes de que se pueda asegurar otro MOT. Nunca hay con el proyecto de automóviles de otra persona, ¿o sí?

Una ventaja del cambio de chasis y tren motriz es que también está buscando una alternativa de estilo más clásico al Cullinan, en caso de que lo que realmente quiera sea un Rolls-Royce con tracción en las cuatro ruedas. Claro, el Cullinan es más rápido de 0 a 60 mph que cualquier otro propulsado por el turbodiésel Isuzu de cuatro cilindros y 3.1 litros, pero es más fácil preferir el estilo del Phantom.

Ya no está a la venta…

Lamentablemente, si este Phantom Trooper es todo lo que siempre quisiste, es demasiado tarde para agarrarlo. Se vendió hace un mes por la suma principesca de £ 8,900, o un poco más de $ 10,000 con las tasas de cambio actuales. Replicar el trabajo es prácticamente imposible dado lo caro que es actualmente todo lo relacionado con un Rolls-Royce Phantom V real. Otra cita del anuncio lo resume sucintamente:

Con esto en mente, sugerimos hacer lo contrario: instalar un cuerpo de soldado en un chasis Rolls-Royce. Es la única forma de vencer al Super-Handling SLX Acura construido para Radwood el año pasado.