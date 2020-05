ESTADOS UNIDOS. Todos hemos visto una buena cantidad de réplicas de Lamborghini a lo largo de los años, y algunos hicieron un trabajo mucho mejor que otros al engañarlo desde la distancia.



Pontiac GTO

Este en particular, descubierto por The Drive , se basa en un Pontiac, pero no en el que estás pensando cada vez que ves una réplica. Este fue hecho del Pontiac GTO de quinta generación con sede en Holden Monaro desde 2004-2006. Ciertamente no está en la lista de Navidad de nadie, pero tiene algunas cosas buenas, según su listado de eBay, que por cierto, terminó ayer sin encontrar un comprador. Para empezar, el vendedor afirma que hay un motor LS V8 sobrealimentado debajo del capó.

Las imágenes tomadas del auto indican que muestra una tapa de válvula con un número de «900 HP» que probablemente debería tomar con la misma pizca de sal que las insignias de Lamborghini, y también hay una botella de «NOZ» para todos los posibles corredores allí.

El vendedor también afirma que esta réplica está «en excelente forma» y que es el «homenaje más limpio y hermoso» que han visto en mucho tiempo a este precio, específicamente $ 33,750. Las características interiores incluyen un sistema de navegación por satélite, cámara de respaldo, inserciones falsas de fibra de carbono en el volante y la consola central, cuero negro y amarillo y un techo extraíble que convierte el automóvil en un Roadster.

Al final, los falsos paneles del cuerpo de Lambo solo servirán para llamar la atención, pero no de una buena manera para cualquier persona remotamente familiarizada con los productos de la marca italiana. Si todavía está interesado y ve que el automóvil aparece en la lista nuevamente, es posible que desee comunicarse con el vendedor y preguntar sobre el VIN del automóvil, que según él no es el que se anuncia en el anuncio.

