Un día en la Historia: Esto aconteció un 9 de junio de…

68: Nerón es forzado al suicidio, con ayuda de su secretario Epafrodito, que lo apuñaló cuando un soldado romano se aproximaba. Tal día como hoy falleció el último de los emperadores romanos de la dinastía Julio-Claudia, Nerón. Tras la matanza de cristianos durante el incendio de Roma, Nerón fue declarado enemigo público. Este hecho pudo alimentar la leyenda de que el fuego fue provocado por él y que le intentasen ajusticiar por ello. Poco tardaron en dar un golpe de Estado y destronar a Nerón, declarándole enemigo de Roma. Huyo pues Nerón pero al verse rodeado de soldados, sin escapatoria posible, ordenó a su secretario Epafrodito que le apuñalase para evitar que le atrapasen, ya que en aquellos tiempos los castigos más usuales eran la crucifixión, mucho más dolorosa que un simple apuñalamiento. No le tocaría mejor suerte a éste ya que fue ejecutado al poco tiempo, por no impedir que Nerón se suicidase.

1928: Charles Kingsford Smith completa el primer vuelo trans-Pacífico con un Monoplano Fokker Trimotor, el Southern Cross.

1934: en Estados Unidos se estrena la primera película de Donald Duck (Pato Donald).

1959: en Estados Unidos se inaugura el submarino militar George Washington, el primero en portar misiles balísticos.

1986: la Comisión Rogers establece sus conclusiones acerca de la explosión del transbordador espacial Challenger.

Nacimientos

1672: Pedro el Grande, emperador ruso (f. 1725).

1781: George Stephenson, ingeniero británico, inventor de la locomotora (f. 1848).

1891: Cole Porter, compositor de jazz estadounidense (f. 1964).

1915: Les Paul, guitarrista estadounidense (f. 2009).

1916: Robert McNamara, político estadounidense (f. 2009).

1934: Jackie Wilson, músico y cantante estadounidense (f. 1984).

1941: Jon Lord, músico británico, de la banda Deep Purple (f. 2012).

1961: Michael J. Fox, actor canadiense.

1963: Johnny Depp, actor estadounidense. Fue aficionado a la música y formó el grupo Kids, aunque sin mucho éxito, pero años más tarde, el grupo viaja hasta Los Ángeles. Durante ese tiempo Depp conoce a Nicolas Cage, que le presentó a su agente. Gracias a él consigue un pequeño papel en ‘Pesadilla en Elm Street’ (1984), de Wes Craven. Johnny Depp se matricula en el Loft Studio de Los Ángeles para asistir a clases de interpretación. Una vez fuera de la academia se une al reparto de ‘Platoon’, pero su popularidad llega en 1987 gracias a su interpretación en la serie de televisión ‘Jóvenes policías’. Con su carrera en auge, decide romper con su imagen televisiva de un actor para jóvenes adolescentes, poniéndose a las órdenes de John Waters en ‘Cry-Baby (El lágrima)’ (1990). A partir de esta película, el actor de interpretar papeles de marginados, encarnando de forma regular a personajes desplazados y poco comunes. Desde 1990 comienza una gran carrera actoral en el cine de Hollywood, con títulos como “Charlie y la fábrica de chocolate’ (2004); ‘La novia cadáver’ (2005), ‘El sueño de Arizona’ (1993); Lasse Hallström en ‘¿A quién ama Gilbert Grape?’ (1993) y ‘Chocolat’ (2000), ‘Dead Man’ (1995), etc. Mención aparte es su excelente interpretación del pirata principal en la saga “Piratas del Caribe”. Hasta hoy, Depp sigue actuando en todo tipo de películas, sin dejar de trabajar en todo tipo de personajes e historias, destacando en todas ellas por su gran calidad actoral.

1978: Miroslav Klose, futbolista alemán.

1981: Natalie Portman, actriz israelí-estadounidense.

Fallecimientos

68: Nerón, emperador romano entre el 54 y el 68.

1870: Charles Dickens, escritor británico. (n. 1812).

1973: Erich von Manstein, comandante militar alemán (n. 1887).

1991: Claudio Arrau, pianista chileno (n. 1903).

2015: James Last, director de orquesta y compositor alemán, líder de su propia big band (n. 1929).

2017: Adam West, actor estadounidense. En los años 1960, varias de sus interpretaciones en películas y series llamaron la atención de William Dozier, e hizo una audición para el papel del hombre murciélago en la serie para televisión Batman. West declaró que por esa época también le habían pedido interpretar al agente secreto James Bond para reemplazar a Sean Connery, pero decidió rechazar la oferta. La serie fue un éxito internacional durante los dos años en que se transmitieron capítulos originales y hasta la actualidad, en incontables reposiciones. Tras el final de la serie, West tuvo problemas para alejarse del personaje que le dio la fama; el público lo identificaba fuertemente con Batman y quedó confinado al mismo. Incluso su convincente interpretación protagonista en The Girl Who Knew Too Much como el cínico tipo duro Johnny Cain quedó oscurecida por la sombra del murciélago.