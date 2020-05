Un día en la Historia: Esto aconteció un 5 de mayo de…

1494: en el mar Caribe, Cristóbal Colón llega a la actual isla de Jamaica.

1808: Napoleón Bonaparte y Carlos IV de España firman un convenio por el que este renunciaba a su corona en favor del emperador francés.

1821: en la isla de Santa Helena (en el océano Atlántico) muere Napoleón Bonaparte.

1933: en los Laboratorios Bell, situados en la localidad estadounidense de Holmdel (Nueva Jersey), Karl Jansky descubre ondas de radio provenientes del centro de nuestra galaxia (la Vía Láctea). Este descubrimiento se considera el inicio de la radioastronomía. El descubrimiento de Jansky fue continuado por Grote Reber, un ingeniero de telecomunicaciones que, en 1937, construyó artesanalmente un radiotelescopio parabólico de 9 m de diámetro en el jardín de su casa, a unos 65 km al oeste de Chicago. Con este radiotelescopio (que sólo observaba en la dirección del meridiano), Reber produjo un rudimentario mapa del cielo en el que identificó varias radiofuentes (en Casiopea, el Cisne y Tauro, entre otras). Tras la Segunda Guerra Mundial, John Kraus fundó el primer observatorio de radioastronomía en la Universidad de Ohio y publicó un texto de radioastronomía que, aún hoy, es considerado la biblia de los radioastrónomos. El desarrollo de las telecomunicaciones y de las técnicas de radar durante la guerra propició el ulterior progreso de la radioastronomía de manera decisiva.

1960: en el espacio aéreo de la Unión Soviética, la defensa antiaérea derriba a un avión espía Lockheed U-2 de las Fuerzas Aéreas estadounidenses.

1961: Estados Unidos lanza al espacio su primer nave espacial tripulada; el piloto fue Alan B. Shepard.

2000: conjunción de todos los planetas conocidos en la Antigüedad (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, la Luna y el Sol).

2005: científicos estadounidenses obtienen óvulos a partir de células madre adultas.

Nacimientos

1818: Karl Marx, pensador, sociólogo y economista alemán. Luego de años de estudiar la filosofía de Hegel y siendo expulsado de Alemania y Francia, por sus ideas comunistas anti-capitalismo, el 21 de febrero de 1848, basándose en el trabajo de Engels, Los Principios del Comunismo, Marx escribe el «Manifiesto Comunista», donde esboza sus principales ideas con la lucha de clase y el materialismo histórico. Critica el capitalismo, expone la historia del movimiento obrero, y termina con un llamamiento por la unión de los obreros en todo el mundo. Poco tiempo después, Karl y su mujer son arrestados y expulsados de Bélgica. Después de varios exilios y privaciones, Marx finalmente se instala en Londres. A pesar de la crisis, en 1864 funda la «Asociación Internacional de los Trabajadores», que se conoce como «Primera Internacional». Con la ayuda de Engels, publica en 1867, el primer volumen de su más importante obra, «El Capital», en el que sintetiza sus críticas a la economía capitalista. Por esta obra se le considera el padre del Marxismo Internacional. Karl Heinrich Marx murió en Londres, Inglaterra, el 14 de marzo de 1883.

1846: Lars Magnus Ericsson, inventor sueco (f. 1926).

1914: Tyrone Power, actor estadounidense (f. 1958).

1915: Alice Faye, actriz estadounidense.

1919: Georgios Papadopoulos, político griego (f. 1999).

1943: Raphael, cantante y actor español.

1988: Adele, cantante británica.

Fallecimientos

1821: Napoleón Bonaparte, militar y emperador francés. Nacido en 1769. Napoleón, bautizado como Napoleone di Buonaparte, nació en el seno de una familia noble corsa. A los nueve años consiguió una beca para estudiar en la Academia Militar de Brienne, en Francia. Allí permaneció hasta los 15 años. Consiguió ganarse el respeto debido a su carácter y dotes de liderazgo. Luego se trasladó a París, a una de las academias militares más importantes de Francia. Allí continuó con su formación hasta los 16 años. Salió de la academia con el título de oficial. Napoleón Bonaparte se unión a la facción afrancesada en la revolución y se ganó la enemistad del líder del movimiento por la independencia de Córcega, Pasquale Paoli. Debido a las fuertes tensiones, su familia y él tuvieron que huir a Francia en torno a 1793. En Marsella, el joven militar consiguió reincorporarse al ejército francés con el rango de capitán. Ese mismo año, alcanzó la gloria en la batalla de Tolón, donde consiguió derrocar a las tropas inglesas. A partir de entonces, la carrera de Napoleón no hizo más que aumentar. Contrajo matrimonio con Josefina en 1796. La ambición de Napoleón Bonaparte no se frenó y el 2 de diciembre de 1804, en la catedral de Notre Dame, fue nombrado Emperador. Obsesionado con el poder, Napoleón comenzó a pensar en su descendencia. Durante esta época, el Imperio francés alcanzó su máximo esplendor. Sin embargo, poco después, el Imperio napoleónico comenzó a tambalearse. En 1812, otro error condujo a Napoleón a su caída: trató de invadir Rusia, pero el frío y el hambre acabó con ellos. Napoleón Bonaparte fue enviado a la Isla de Elba, pero volvió a lo más alto de nuevo, aunque no por mucho tiempo. En 1815, fue completamente derrotado en la batalla de Waterloo. De esta manera, acabó su conocido como “Imperio de los Cien Días”. Napoleón se entregó y fue exiliado a un islote en África: Santa Elena, donde murió.