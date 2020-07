Un día en la Historia: Esto aconteció un 30 de julio de…

1502: al norte de Honduras, Cristóbal Colón llega a la isla Guanaja.

1930: la selección uruguaya se consagra como el primer campeón mundial de fútbol en la Copa Mundial de Fútbol de 1930. En contraste con el boicot que ejercieron los países europeos, los países americanos aceptaron la invitación al torneo con entusiasmo. Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, México, Paraguay, Perú y Estados Unidos participarían en el primer campeonato del Mundo junto con a la selección anfitriona. En total: 13 países participaron en la primera Copa Mundial divididos en 4 grupos de 4 y 3 participantes. El torneo arrancó el 13 julio de 1930 con la victoria de Francia sobre México por 4-1 en el estadio de los pocitos de Montevideo. El galo Lucien Laurent tuvo el honor de marcar el primer gol de la historia de los Mundiales. En la gran final disputada en el Estadio Centenario, Uruguay se adelantó en el marcador con tempranero gol de Dorado. Peucelle y Stábile, que fue el máximo goleador de la competición con 8 goles, le dieron la vuelta al partido para Argentina. La albiceleste llegaba al descanso con ventaja. Pero en la segunda parte los uruguayos remontaron y cerraron una épica victoria por 4-2. Para la historia quedará el último gol de los charrúas, marcado por un jugador manco, llamado Héctor Castro. Su gol en el minuto 89 certificó el triunfo para Uruguay, que conquistaba el PRIMER CAMPEONATO DEL MUNDO DE LA HISTORIA.

FOTO DE MUNDIAL

1971: alunizaje del Apolo 15 con los astronautas David R. Scott, Alfred M. Worden y James B. Irwin. Séptima misión en la Luna y cuarta en haber alunizado.

1976: Honduras y El Salvador acuerdan el alto el fuego.

2008: en el planeta Marte, la sonda de la NASA Phoenix encuentra agua.

Nacimientos

1818: Emily Brontë, novelista británica.

1863: Henry Ford, industrial estadounidense.

1915: Juan Verdaguer, actor y humorista uruguayo (f. 2001).

1939: Peter Bogdanovich, cineasta estadounidense.

1941: Paul Anka, cantante canadiense.

1947: Arnold Schwarzenegger, actor, político y fisicoculturista austríaco nacionalizado estadounidense. A los 21 años, se mudó a los Estados Unidos. Ganó el título de Mr. Olympia 7 veces en los Estados Unidos. Luego de dedicarse al físico-culturismo, hizo su primera actuación en la película de bajo presupuesto Hércules en Nueva York. Su primer gran avance fue con Conan el Bárbaro en 1982. Fue un éxito de taquilla y también la secuela de Conan el Destructor. En 1984, protagonizó el Terminator T-800 en la película The Terminator. Este personaje más tarde se convertiría en su mayor papel cinematográfico. Durante los años 80, Stallone y Arnold Schwarzenegger se convirtieron en estrellas internacionales debido a sus películas de acción. Sylvester Stallone dijo que tenía una rivalidad personal con él. Pasó a protagonizar muchas películas de acción como The Last Action Hero, Commando, The Terminator 2- Judgment day y The Terminator 3. Actuó con Sylvester Stallone en The Expendables, The Expendables 2 y Escape Plan. Se retiró de la actuación y se desempeñó como Gobernador de California desde el 17 de noviembre de 2003 hasta el 3 de enero de 2011.

1964: Jürgen Klinsmann, futbolista alemán.

1971: Elvis Crespo, cantante puertorriqueño.

Fallecimientos

1898: Otto von Bismarck, político alemán.

1992: Joe Shuster, dibujante canadiense de cómics, cocreador del personaje Súperman (n. 1914).

2007: Ingmar Bergman, cineasta sueco. Nominado en once oportunidades al premio Oscar, ganando en cuatro de ellas. Entre sus obras dramáticas destaca El séptimo sello (1956) una alegoría de la relación de la humanidad con Dios y la Muerte. Dirige Fresas salvajes (1957), donde emplea narraciones superpuestas y se consolidaría tras las dos trilogías que dirigió en la década de 1960. Muy en especial, Persona (1966), con sus primeros planos y un uso evocador del sonido y la música. En los años 70, dirige cintas como Gritos y susurros (1972), La flauta mágica (1974), El huevo de la serpiente (1977), o Sonata de otoño (1978); trabajos para la televisión como Escenas de un matrimonio (1973), o Cara a cara (1975), y teatro (El pato salvaje en 1972, El misántropo, en 1973 o El camino de Damasco, en 1974). En la década de 1980 se dedica exclusivamente al teatro, aunque aún dirige Fanny y Alexander (1982).