Un día en la Historia: Esto aconteció un 3 de junio de…

1769: en Oceanía, el navegante británico James Cook arriba a Tahití.

1892: Se funda el equipo Liverpool F.C.

1940: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Dunkerque termina con una victoria táctica para Alemania obligando a los aliados a retirarse, en la llamada Operación Dinamo.

1948: en el observatorio Palomar en San Diego (Estados Unidos) se inaugura el telescopio Hale.

1965: el astronauta Edward H. White, de la misión Gémini 4 (ver Proyecto Gemini), es el primer estadounidense que realiza un paseo espacial, con una duración de 20 minutos.

1980: en Estados Unidos, un fallo técnico dispara una importante alerta de guerra termonuclear (Incidente del Chip Defectuoso). El fallo técnico hizo saltar las alarmas en el comando aéreo estadounidense. El sistema de alerta contaba con un display que mostraba el número de misiles enemigos lanzados y que, en tiempos de paz, mostraba «0000»; sin embargo, a las 2.25 de la madrugada de esa noche, los contadores comenzaron a sustituir, aleatoriamente, el cero por un dos. De repente, había 200 misiles en el aire y, de repente, no había ninguno; se movilizaron las fuerzas de respuesta pero, finalmente, se dictaminó que era una falsa alarma porque las cifras no coincidían entre los distintos puestos de mando. Tres días más tarde, el sistema de alertas volvería a activarse por el mismo motivo y se movilizarían las fuerzas de respuesta de nuevo. Al final, los sistemas fueron revisados y se encontró la causa del problema: un chip de computadora en mal estado acompañado de un cableado defectuoso. Por cierto, el coste del chip eran 46 centavos de dólar de la época.

2017: en Londres se produce un atentado yihadista, dejando un total de 11 muertos y 48 heridos (atentados de Londres de junio de 2017).

Nacimientos

1906: Josephine Baker, cantante y bailarina francesa (f. 1975).

1925: Tony Curtis, actor estadounidense. Nacido como Bernard Schwartz en Nueva York, falleció en Las Vegas, Nevada, el 29 de septiembre de 2010). Era hijo de Emmanuel y Helen Schwartz, un matrimonio de judíos emigrantes —él húngaro y ella eslovaca—, del barrio del Bronx, donde nació. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en la Marina de los Estados Unidos entre 1942 y 1945, en un submarino. Célebre por su físico de galán y su acento típicamente neoyorquino, su nombre quedará ligado a su interpretación en Con faldas y a lo loco (1959) con Jack Lemmon y Marilyn Monroe, si bien cuenta con una extensa carrera al haber actuado en más de cien películas desde el año 1949 hasta 2008. El actor acabó demostrando su talento en films de la talla de Chantaje en Broadway (The Sweet Smell of Success) con Burt Lancaster y en su papel de un prófugo encadenado a Sidney Poitier en Fugitivos (The Defiant Ones) que le valió una nominación a los Óscar. Su historial incluye otros títulos tan recordados como Espartaco de Stanley Kubrick, Trapecio de Carol Reed, Los vikingos y El estrangulador de Boston. Curtis también rodó para la televisión, en especial con Roger Moore en la serie The Persuaders!, como Danny Wilde. Desde principios de los años 1980, Curtis tenía una segunda carrera como pintor. Curtis tiene su estrella en el paseo de la fama de Hollywood en el Hollywood Boulevard y fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras (Chevalier des Arts et des Lettres) en 1995 en Francia. Falleció el 29 de septiembre de 2010, a los 85 años, a causa de un ataque al corazón, en su residencia de Las Vegas.

1931: Raúl Castro, político y revolucionario cubano, presidente de Cuba entre 2008 y 2018.

1946: Michael Clarke músico estadounidense, de la banda The Byrds.

1947: Mickey Finn, percusionista británico, de la banda T. Rex.

1950: Frédéric François, cantante y compositor italiano.

1950: Suzi Quatro, cantante y actriz estadounidense.

1986: Rafael Nadal, tenista español.

1992: Mario Götze, futbolista alemán.

Fallecimientos

1875: Georges Bizet, compositor francés (n. 1838).

1899: Johann Strauss (hijo), compositor austríaco (n. 1825).

1924: Franz Kafka, escritor checo (n. 1883).

1963: Juan XXIII (Ángelo Giuseppe Roncalli), papa italiano entre 1958 y 1963 (n. 1881).

1977: Roberto Rossellini, cineasta italiano (n. 1906).

2001: Anthony Quinn, actor mexicano-estadounidense. Nació el 21 de abril de 1915 en Chihuhua, México. A los 14 años se trasladó a Estados Unidos para intentar trabajar como pintor. Trabajó en muchos oficios, entre ellos de carnicero. Al pasar los años estudió actuación y fue descubierto para el teatro y el cine. Entre el gran número de sus películas destacan: La strada (Federico Fellini), donde encarnaba a Zampano, frente a Giulietta Masina, que daba vida a Gelsomina; Al borde del río (A. Dwan, 1957); Viento salvaje (George Cukor, 1958) y El pistolero de Cheyenne (id., 1960); Orquídea negra (M. Ritt, 1959); El hombre de las pistolas de oro (Edward Dmytryk, id.); Los dientes del diablo (Nicholas Ray 1960), Lawrence de Arabia (David Lean, 1962); Barrabás (Richard Fleischer) Zorba el griego (M. Cacayannis 1964) y Viento en las velas (A.Mackendrick 1965). En 1972, publicó un autorretrato sicoanalítico, En los años setenta y ochenta se volcó en la televisión y dio prioridad a otras aficiones como la pintura y escultura en lugar del cine. Una neumonía segó la vida de Anthony Quinn, que falleció en la ciudad de Boston el 3 de junio de 2001. Dejando tras de sí trece hijos, tres esposas, dos Oscar y más de ciento cincuenta películas.