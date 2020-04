Un día en la Historia: Esto aconteció un 29 de abril de…

1945: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi en Italia se rinde incondicionalmente a los aliados.

1945: en su búnker de Berlín, Adolf Hitler se casa con Eva Braun (se suicidarán al día siguiente) y designa como su sucesor al almirante Karl Doenitz.

1945: en Dachau (al norte de Múnich), tropas estadounidenses liberan el campo de concentración de Dachau.

1946: en Tokio, Japón, comienza el proceso contra el ex primer ministro Hideki Tōjō y otros 28 máximos responsables de crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial.

1967: en los Estados Unidos, el Gobierno le quita a Muhammad Ali su título de campeón de boxeo. El día anterior él se había negado a entrar al ejército (alegando razones religiosas). Esta controversia entre el boxeador más talentoso de la historia y el estado americano no terminaría hasta tres años después. Mientras estuvo suspendido de boxear, el así llamado Muhammad Ali (nacido Cassius Clay), convertido al islamismo, se dedicó a hacer campañas en pro de la paz y de la l, contra la guerra de Vietnam y en la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos. Estuvo involucrado en las campañas de Malcolm X y de Martin Luther King. A los tres años volvió a combatir hasta alcanzar nuevamente el título mundial contra el único boxeador que hasta la fecha lo había derrotado, Joe Frazier. Luego perdería el título contra Leon Spinks, pero lo recobraría nuevamente contra él y lograría el máximo record del boxeo obteniendo el título mundial por tercera vez, esta vez contra el super campeón George Foreman. Su record de triunfos no ha podido ser igualado.

1974: en los Estados Unidos, el presidente Richard Nixon anuncia la publicación de transcripciones (revisadas) de las grabaciones de cinta de la Casa Blanca relacionadas con el Escándalo Watergate.

1975: en Vietnam, tras catorce años de guerra con el invasor Estados Unidos, se firma el «alto el fuego».

2011: se celebra la boda entre el príncipe Guillermo de Gales y Catherine Elizabeth Middleton.

Nacimientos

1854: Henri Poincaré, físico y matemático francés (f. 1912).

1899: Duke Ellington, músico estadounidense de jazz (f. 1974).

1901: Hirohito, emperador japonés. Primer hijo del emperador Taisho. Finalizó sus estudios en 1921. Es el primer emperador de la dinastía nipona en viajar por Europa. Conoció a la princesa Nagako en un baile, y contrajeron matrimonio el 26 de enero de 1924; tuvieron cinco hijas y dos hijos. Abolió la poligamia y la prohibición que tenían sus súbditos de dirigir la mirada a su persona. Sufrió tres atentados. Se convirtió en emperador cuando en 1926 falleció Taisho; el nuevo emperador fue el 124° de una dinastía con 2.500 años de antigüedad. El 7 de diciembre de 1941 los japoneses atacaron Pearl Harbor. Hirohito declaró a sus ayudantes que no se había opuesto en 1941 a comenzar la guerra con Estados Unidos. Aunque desde febrero de 1945, Japón tenía prácticamente perdida la guerra, Hirohito pensaba en la posibilidad de una paz negociada, pero Estados Unidos solo deseaba la capitulación de Japón. Aceptó capitular si se solucionaba la cuestión dinástica, cosa que fue admitida. Con la constitución de 1946, quedó como símbolo de la unidad japonesa. Su patrimonio pasó a ser del pueblo; se abolieron los títulos de nobleza y se transformó el estado civil de los príncipes que no fueran hijos y herederos del emperador. Hirohito falleció en Tokio el 7 de enero de 1989.

1904: Pedro Vargas, cantante mexicano (f. 1989).

1938: Klaus Voormann, músico, productor de discos y artista alemán.

1957: Daniel Day-Lewis, actor británico.

1958: Michelle Pfeiffer, actriz y cantante estadounidense.

1970: Andre Agassi, tenista estadounidense.

1970: Uma Thurman, actriz estadounidense.

1972: Leopoldo López, político venezolano.

Fallecimientos

1380: Catalina de Siena, religiosa y santa católica italiana.

1956: Wilhelm Ritter von Leeb, militar alemán (n. 1876).

1980: Alfred Hitchcock, cineasta británico. Nació el 13 de agosto de 1899 en el seno de una familia católica de Leytonstone, Inglaterra. Se vio obligado a sustentar a la familia debido a la temprana muerte de su padre. Cursó estudios en el Colegio de San Ignacio y en la Escuela de Ingeniería y Navegación de Londres (mecánica, electricidad, acústica y navegación). Más tarde fue estudiante de arte en la Universidad de Londres. Fue diseñador de subtítulos para las películas mudas entre 1919 y 1922 y el inicio de todas las profesiones relacionadas con el cine, ayudante, decorador, guionista o productor. En 1922 tuvo la oportunidad de dirigir el final de una película inconclusa por la enfermedad del otro director de «Always Tell Your Life». Hitchcock también actuaba en sus propias películas, de hecho el «cameo» del actor llegó a ser algo tradicional en su cine. Su primer gran éxito internacional le llega en 1934 con la primera versión de «El Hombre que sabía demasiado» (The man who knew too much). Fijó su residencia en los Estados Unidos en 1940 siendo ya un personaje reconocido. Se convirtió en uno de los cineastas más importantes de todos los tiempos con filmes como «Psicosis», «Los Pájaros», «Un crimen perfecto», «La ventana indiscreta», «Vértigo», «Asesinato», o «Sabotaje», películas que ya han pasado a la historia y que se convirtieron en clásicos del cine. Fue nombrado caballero por la Reina (seguía siendo de nacionalidad británica) y recibió un » Oscar especial» (el primero de su carrera). Alfred Hitchcock falleció en Bel Air, Los Ángeles, aquejado de algunos problemas de salud propios de la edad (tenía artritis y un marcapasos instalado en su corazón).

Un día en la Historia: Esto aconteció un 28 de abril de…

1686: en Inglaterra, Isaac Newton publica el primer volumen de los «Principia». Newton resuelve aqui el teorema de los movimientos planetarios a la vez que los une a lo terrestres mediante una misma dinamica y una ley universal de gravitacion; discute y explica fenomenos como el del movimiento de los cometas o las mareas; sienta las bases de la hidrostatica, la hidrodinamica y la acustica; demuestra la imposibilidad de la hipotesis cartesiana de los vortices; descubre, define por primera vez de modo no contradictorio y da reglas practicas para la derivacion e integracion de funciones; y sistematiza un modo de estudio de la Naturaleza (a la que deben hacerse preguntas explicitas y cuantitativas mediante los experimentos) y de exposicion de los conocimientos adquiridos mediante metodos matematicos: lo que desde el se conoce propiamente como fisica. Esta obra maestra es considerado uno de los documentos más importantes de la historia de la ciencia, incluso más allá de la Ley de la Relatividad de Einstein.