Un día en la Historia: Esto aconteció un 28 de mayo de …

1928: en Estados Unidos se fusionan las automotrices Chrysler y Dodge.

1937: en Alemania se funda la empresa de fabricación de automóviles Volkswagen. Cuando se inauguró esta fábrica automotriz, se dijo “nació el auto del pueblo”, un vehículo que buscó movilizar a la Alemania Nazi y que hoy se ha convertido en la compañía automotriz que más vehículos vende en el mundo: Volkswagen. En una época donde la industria automotriz alemana fabricaba vehículos de lujo y sólo uno de cada 10 alemanes tenía coche, Adolfo Hitler impulsó un proyecto para lanzar al mercado un vehículo accesible (de alrededor de 400 dólares de la época) que pudiera transportar a cuatro alemanes cómodamente sentados, con una velocidad máxima de 100 km/h. El ingeniero encargado del proyecto fue Ferdinand Porsche, quien desarrolló el Type 1, que años después llamaríamos “Escarabajo”. Este vehículo tenía un motor bóxer de cuatro cilindros enfriado por aire colocado detrás del eje trasero. El simpático diseño redondo, que hoy en día es un icono mundial del automóvil, fue creado para mejorar la aerodinámica del auto ya que la cilindrada del motor era baja, por lo que debía ser eficiente. Así, comenzó la historia de la firma alemana, que se estableció en Wolfsburg, y que tuvo que atravesar momentos difíciles tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día la marca tiene fábricas en varios países del mundo y su modelo estrella, el “Beetle” (escarabajo), sigue siendo un símbolo del auto popular.

1937: en San Francisco (California) se inaugura al tráfico rodado el puente Golden Gate.

1940: Capitula Bélgica ante los alemanes en la Segunda Guerra Mundial.

2009: se produce un fuerte terremoto en Honduras, cuya onda sísmica alcanza también los territorios de Guatemala, El Salvador, Belice y poblaciones como Chetumal y Cancún en México.

2011: Retorna a Honduras el presidente Manuel Zelaya tras dos años de exilio debido a un golpe de Estado militar realizado contra su Gobierno en 2009.

Nacimientos

1892: Josef Dietrich, militar alemán nazi, de las Waffen-SS (f. 1966).

1908: Ian Fleming, escritor y actor británico, creador de James Bond (f. 1964).

1931: Carroll Baker, actriz estadounidense.

1938: Leonardo Favio, cantante, compositor, actor y cineasta argentino. Nació en Mendoza, .Cineasta, actor y cantautor argentino. Tras vivir una infancia marginal y desafortunada, emigró muy joven a Buenos Aires. Atraído por el cine, y después de trabajar durante su adolescencia en toda clase de empleos, a mediados de los años 50 fue descubierto por Leopoldo Torre Nilsson, director de varias de las películas que protagonizó como actor. Entre ellas destaca el drama de aire buñueliano La mano en la trampa (1960), una de las mejores de la historia del cine argentino. Sin embargo, la carrera que lo catapultó a la fama en todo el mundo de habla hispana fue la de cantautor, enfocando su estilo en el romanticismo, que era el tema más recurrente en la música popular de los años 60 y 70. Entre sus temas más conocidos están “Quizas simplemente le regale una Rosa”, “Muchacha de Abril”, “Son las cosas del Amor”, “Ella ya me olvidó” y muchas más. Participó en el Festival de Viña del Mar, en Chile y triunfó en toda América Latina y España. Falleció de cáncer en 2012.

1944: Gladys Knight, cantante estadounidense.

1968: Kylie Minogue, cantante australiana.

Fallecimientos

1787: Leopold Mozart, músico y compositor austríaco, padre de Wolfgang Amadeus Mozart (n. 1719).

1878: lord John Russell, estadista británico (n. 1792).

2003: Martha Scott, actriz estadounidense (n. 1912).

2010: Gary Coleman, actor estadounidense. Nació en Zion, Illinois; el 8 de febrero de 1968 – Falleció en Provo, Utah. Fue un actor estadounidense de televisión y cine. Mundialmente famoso por su papel protagónico de Arnold en la serie Blanco y Negro. Nació con una enfermedad congénita del riñón causándole nefritis (una destrucción autoinmune del riñón), que detuvo su crecimiento a una edad temprana, desarrollando una estatura pequeña: 1,42 m (4 ft 8 in)4 lo que se convirtió en su característica más distintiva. Coleman tuvo dos trasplantes de riñón, uno en 1973 y otro en 1984, y además requirió diálisis. Durante los ocho años de emisión, el sitcom estadounidense Blanco y Negro fue visto por millones de televidentes en todo el mundo en la década de 1980, siendo uno de los más vistos en la historia de la televisión. Su personaje se caracterizaba por su famosa línea que era «¿De qué estás hablando, Willis?» o «Kimberly» según el caso de quien se tratase. Gracias a esa simpatía, Coleman fue una figura popular, protagonizando varios largometrajes y películas de televisión incluyendo On the Right Track y The Kid With the Broken Halo. Esta última película finalmente sirvió como la base para que Hanna-Barbera produjera la serie animada The Gary Coleman Show de 1982. En el punto más alto de su fama con Blanco y Negro, Coleman ganaba $100,000 USD por episodio. Como envejeció, no obstante, perdió el favor del público. Después de la cancelación de la serie, su carrera artística decayó repentinamente. Falleció en esta fecha tras una caída que le provocó una hemorragia intracraneal.