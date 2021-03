1808: en Roma, el papa católico Pío VII excomulga a Napoleón I.

1899: el ingeniero y físico italiano Guglielmo Marconi establece la primera conexión mediante telegrafía sin hilos entre Inglaterra y Francia.

1915: María Tifoidea (1869-1938) es puesta en cuarentena de por vida. Fue la primera persona en Estados Unidos identificada como un portador asintomático de fiebre tifoidea. Era cocinera, y cuando contagiaba a una familia, inmediatamente cambiaba de trabajo. Se cree que puede haber matado a 3 a 50 personas.

1977: En el aeropuerto Los Rodeos, de Tenerife (Canarias) dos Boeing 747 chocan en una pista de despegue brumosa. Una cadena de errores, fallos técnicos, decisiones humanas equivocadas, condiciones meteorológicas adversas e incluso un atentado terrorista se concatenaron para acabar en el brutal choque de un avión de la línea holandesa KLM, a punto de despegar con sus depósitos repletos de combustible, y de otro de Pan Am 1736, que rodaba plácidamente por las pistas luego de aterrizar en la pista principal: 583 personas perecieron aquel día, por lo que se constituyó en el peor accidente aéreo de la historia. Aquel día de niebla, el aeropuerto estaba abarrotado tras haberse visto forzado a acoger casi todo el tráfico aéreo de Canarias, porque el MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario) había obligado a cerrar el aeropuerto de Gran Canaria tras hacer estallar una bomba en la floristería de la terminal. El trabajo era más que intenso. Los aviones guardaban cola para despegar. Las luces de pista funcionaban mal; la visibilidad estaba limitada; no había radar de superficie, etc. El problema se genera porque el copiloto del Boeing 747 de KLM, consciente de que sus pasajeros estaban molestos por el atraso del vuelo, confunde una autorización del control aéreo para su plan de vuelo, con una para el despegue inmediato. Entonces éste avisó del despegue y la torre de control interpretó que solo se estaba preparando para hacerlo, pero no que se disponía a despegar al no haberle dado la autorización expresa. El Boing de KLM comenzó el cerreteo a máxima velocidad por la misma pista en que un Boing 747 de Pan Am aterrizaba en sentido contrario. Por la niebla no se veían los aviones a menos de 300 metros por lo que justo antes de salir de la pista el Pan Am, el KLM, que despegaba apenas, pasó a chocar su segundo piso delantero, produciéndose roturas críticas que hicieron explotar a ambos aviones en tierra, causando el terrible accidente.

1987: en Los Ángeles (California), el grupo de rock U2 toca por primera vez la canción Where the streets have no name en la azotea de una tienda de licores antes del concierto The Joshua Tree en la misma ciudad.

Nacimientos:

1845: Wilhelm Röntgen, físico alemán, premio nobel de física en 1901.

1847: Otto Wallach, químico alemán, premio nobel de química en 1910.

1931: David Janssen, actor estadounidense (f. 1980).

1942: Michael York, actor británico.

1952: Maria Schneider, actriz francesa (f. 2011).

1963: Charly Alberti, baterista argentino, de la banda Soda Stereo.

1963: Quentin Tarantino, cineasta estadounidense. Nacido en el estado de Tennessee, a los dos años su familia se trasladó a Los Ángeles. Aficionado al cine desde niño, Quentin Tarantino fue un mal estudiante; a los 22 años empezó a trabajar en un videoclub de Manhattan Beach, y se matriculó para tomar clases de interpretación. El videoclub se convertiría en su escuela de cine, y pronto empezó a redactar guiones. Al mismo tiempo se fabricó un currículum falso como actor, en el que incluía su participación en King Lear de Jean-Luc Godard (una muy peculiar versión de El rey Lear de Shakespeare), porque afirmaba que nadie en Hollywood conocía esa película. En 1985 apareció por primera vez en la pantalla, en televisión, en un episodio de Las chicas de oro, imitando a Elvis Presley. En 1991, pudo empezar a rodar. Contó con el apoyo de Danny De Vito, uno de los primeros que confiaron en él, y de Harvey Keitel, un actor siempre dispuesto a colaborar en producciones independientes. Tarantino pudo controlar su primera película, Reservoir Dogs (1992), en todos los aspectos: la escribió y dirigió, seleccionó la banda sonora e incluso se permitió aparecer como actor. Con esta primera película, se erigió en director de culto y creó suficientes expectativas para sus siguientes obras, Pulp Fiction (1994), que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes (1994) y le valió el Oscar al mejor guión original. Desde ese momento y hasta el día de hoy no ha parado de hacer excelentes películas y ha seguido ganando premio tras premio por sus libretos, escenografías, sonido y actores.