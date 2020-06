Un día en la Historia: Esto aconteció un 23 de junio de …

1812: durante las Guerras Napoleónicas: Napoleón Bonaparte cruza el río Niemen en dirección a Moscú, dando Inicio a la Guerra Patriótica de 1812.

1868: Christopher Latham Sholes recibe la patente de la primera máquina de escribir.

1942: Segunda Guerra Mundial: Primera ejecución en cámara de gas de judíos en Auschwitz.

1972: en la ciudad de Washington ―en el marco del escándalo Watergate― Richard Nixon (presidente de Estados Unidos) y H. R. Haldeman (jefe de gabinete de la Casa Blanca) son grabados mientras conversan acerca de cómo están utilizando a la CIA (Agencia Central de Inteligencia) para obstruir la investigación del FBI (Buró Federal de Investigaciones) sobre los actos de corrupción del Gobierno estadounidense. El escándalo Watergate fue un gran escándalo político que tuvo lugar en Estados Unidos en la década de 1970 a raíz de un robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate de Washington D. C., sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, y el posterior intento de la administración Nixon de encubrir a los responsables. Cuando la conspiración se destapó, el Congreso de los Estados Unidos inició una investigación, pero la resistencia del gobierno de Richard Nixon a colaborar en ésta condujo a una crisis institucional. El escándalo se agravó al conocerse las grabaciones secretas que se hicieron a una conversación entre Nixon y Haldeman, que planeaban utilizar a la CIA para entorpecer el trabajo del FBI. Nixon intentó deshacerse de Haldeman, despidiéndolo para hacerlo culpable, sin embargo nada de esto le funcionó y al final se vió forzado a renunciar a la presidencia del país.

1996: en Japón se lanza al mercado la famosa consola de videojuegos Nintendo 64

Nacimientos

1927: Bob Fosse, actor, coreógrafo y cineasta estadounidense (f. 1987).

1936: Richard Bach, escritor estadounidense. Cuando aún era un niño su familia se trasladó a Long Beach (California), donde el joven Richard Bach asistió al Long Beach State College. En 1955 se graduó en la universidad del estado como mecánico de aviones y de estaciones generadoras de energía, y en 1957 se convirtió en piloto de la Fuerza Aérea norteamericana, en la cual se mantuvo en servicio activo hasta 1962. Por esa época empezó a escribir artículos para revistas especializadas en aviación. En 1961 se convirtió en el editor de la revista Fliying, cargo que ocupó hasta 1964. Durante su carrera como piloto desempeñó muchos de los oficios asociados a la aviación, como instructor de vuelo, piloto de charter y mecánico de aviación en Iowa. Los aviones y la escritura fueron sus grandes pasiones. Aunque profesionalmente estuvo vinculado a la aviación, la literatura le reportó fama mundial y le hizo merecedor de un buen número de premios literarios tanto en Estados Unidos como en Europa. Como escritor, su nombre es un clásico de los best-sellers mundiales desde la década de los setenta. El más conocido de todos, Juan Salvador Gaviota, cuenta la historia de una joven gaviota que aprende a sobreponerse a sus limitaciones y consigue traspasar los límites naturales en una alegoría que ensalza la libertad individual y el afán de superación. Otro de los libros de Richard Bach, Ilusiones (Illusions), fue nominado al Libro Americano del año en 1980.

1940: Stuart Sutcliffe, bajista británico, conocido como el quinto Beatle (f. 1962).

1946: Jaime Guzmán, abogado y político chileno, colaborador de Augusto Pinochet (f. 1991).

1972: Zinedine Zidane, futbolista francés.

1996: Getsel Montes, futbolista hondureño.

Fallecimientos

1831: Mateo Albéniz, compositor español (n. 1755).

1913: Nicolás de Piérola, político peruano (n. 1839). Dictador durante la Guerra del Pacífico contra Chile.

1996: Andreas Papandreu, político griego (n. 1919).

1998: Maureen O’Sullivan, actriz irlandesa (n. 1911).

2006: Aaron Spelling, productor de películas y series de televisión estadounidense. Nació en Dallas (Texas), sus padres eran inmigrantes judíos. Fue a la Preparatoria Forest Avenue. Después de servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, estudió en la Universidad Metodista del Sur, graduándose en 1949.mSe casó con la actriz Carolyn Jones en 1953, mudándose después a California, la pareja se divorció en 1964. Luego se casó en 1968 con Carole Gene Marer (Candy Spelling), madre de sus hijos, y quien lo acompañó hasta su muerte, la pareja tuvo dos hijos la actriz Tori Spelling y el actor Randy Spelling. Vendió su primer guion al Teatro Jane Wyman en 1954. Y escribió para Dick Powell, Playhouse 90 y Last Man, entre otros. Después encontró un segundo trabajo como actor. Durante los 50 Spelling se incorporó a Four Star Productions propiedad de Dick Powell. Entre sus series más famosas están The Rookies, El Crucero del Amor , Dinastía, Starsky y Hutch, Los Ángeles de Charlie, Los Hombres de Harrelson, Charmed, Melrose Place, La Isla de la Fantasía, Siete en el Paraíso y Beverly Hills, 90210.