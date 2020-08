Un día en la Historia: Esto aconteció un 21 de agosto de…

1911: robo en el Museo del Louvre del famoso cuadro La Mona Lisa, recuperado en 1913.

1940: en la ciudad de México, es asesinado León Trotski por el agente del NKVD soviético Ramón Mercader. Este asesino no estaba previsto en un principio. Era hijo de Caridad, una mujer de origen social elevado, separada de un perito mercantil con el que tuvo cinco hijos, amante de un dirigente comunista y agente de la GPU que permanece en la sombra. Él mismo comunista desde muy joven, combatiente en el frente de Aragón, herido, reciclado como agente de la GPU, opera con diferentes nombres hasta que consigue gracias a sus relaciones con Silvia Ageloff y de sus servicios a los viejos amigos de Trotsky, Alfred y Marguerite Rosmer, quedarse sólo con «el viejo» y asesinarlo por la espalda. Reducido por los guardianes de Trotsky, éste moribundo pide que no lo maten porque podrá ser la prueba para desvelar al principal responsable -Stalin- y el medio empleado -la GPU-, y aunque Mercader jamás hablará, la «prueba» se encuentra en su bolsillo. En su carta-confesión reproducida en este libro así como las notas del abogado de Trotsky, Albert Goldman. Detenido y juzgado, Mercader fue condenado el 17 de abril de 1943 a 19 años y seis meses de prisión, siendo por ello el que más caramente pagará entre el amplio elenco de actores del crimen. Durante años permanecerá encerrado, sin mostrar ningún interés especial por encontrar la libertad mientras que los diferentes intentos de sacarlo fracasan.

1991: en la Unión Soviética se realiza un Intento de golpe de Estado en la Unión Soviética contra Mijaíl Gorbachov y contra las medidas que este había venido imponiendo en la antigua Unión Soviética (el Acuerdo de Belovezhie).

2004: Nicolás Massú y Fernando González ganan la primera medalla de oro para Chile en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, luego de derrotar a los alemanes Rainer Schuettler y Nicolas Kiefer en la final de dobles en la competición de tenis.

Nacimientos

1862: Emilio Salgari, escritor y periodista italiano (f. 1911).

1906: Friz Freleng, caricaturista, director y productor estadounidense. Isadore «Friz» Freleng fue un animador, humorista gráfico, director y productor estadounidense conocido por su trabajo en las series animadas de Warner Bros, como Looney Tunes y Merrie Melodies. Introdujo varias de las estrellas más importantes del estudio, como Porky Pig, Piolín, El gato Silvestre, Sam Bigotes y Speedy Gonzales. Fue el director del estudio Termite Terrace de Warner, incluso se convirtió en el más premiado de los directores, ganando cuatro premios Oscar. Luego que Warner cerrara su estudio de animación en 1963, Freleng y su compañero David DePatie fundaron DePatie-Freleng Enterprises, que producía dibujos animados, créditos de películas, y series animadas en los años 1980. Jack Warner estaba molesto ya que su edificio era usado para crear cortometrajes para sus antiguos competidores, así que DePatie y Freleng se mudaron al Valle de San Fernando. Freleng hizo una serie de la Pantera Rosa, y en 1969 el personaje fue transmitido por televisión. Cuando Warner Bros. decidió abrir nuevamente su estudio de animación en 1964, lo hicieron solo en nombre; DePatie y Freleng produjeron los dibujos animados hasta 1967. Estos cortos carecían del antiguo espíritu, sin embargo, y con la excepción de la Pantera Rosa, los trabajos posteriores de Freleng no igualaron a los clásicos.

1930: Margarita del Reino Unido, aristócrata británica (f. 2002).

1938: Kenny Rogers, músico estadounidense (f. 2020).

1952: Glenn Hughes, músico británico, de las bandas Deep Purple y Black Sabbath.

1961: Stephen Hillenburg, animador, productor y biólogo estadounidense, creador de Bob Esponja (f. 2018).

1986: Usain Bolt, atleta jamaicano.

1988: Robert Lewandowski, futbolista polaco.

Fallecimientos

1157: Alfonso VII, rey castellano-leonés (n. 1105).

1814: Benjamin Thompson, físico e inventor estadounidense (n. 1753).

1940: León Trotsky, político y teórico revolucionario soviético (n. 1879).

1979: Giuseppe Meazza, futbolista italiano (n. 1910).

2005: Robert Moog, inventor estadounidense del sintetizador. Nació en Nueva York, el 23 de mayo de 1934 — falleció en Asheville. Conocido también como Bob Moog, fue un inventor estadounidense. Es famoso por crear, junto con otras personas, la versión práctica del sintetizador, instrumento musical electrónico con el que se puede crear una gama infinita de sonidos. En el número de marzo de 1974 de la revista Popular Mechanics (en castellano Mecánica Popular) se asevera que es posible crear más de siete millones de sonidos diferentes y que, para reproducirlos todos, un humano tendría que vivir 210 años. El aporte de Moog y su sintetizador a la música es incalculable. Algunos de los muchos géneros musicales en que se utilizó su invento fueron el rock progresivo, el rock psicodélico, la new wave (en castellano nueva ola), el heavy metal, el hard rock, el glam metal, el rap, etc. También ha sido usado por algunos músicos clásicos. Obviamente, el sintetizador es un instrumento musical electrónico imprescindible en todos los géneros y subgéneros de la música electrónica, como el synth pop, etc. Por otra parte, sus más de 50 años dedicados a la fabricación de theremines ha valido para que ese mágico instrumento tenga actualmente un claro resurgir y más intérpretes vivos y en activo que nunca antes en la historia de la música.