Un día en la Historia: Esto aconteció un 20 de mayo de…

1493: en España, Cristóbal Colón es nombrado capitán general de la armada española con la que emprende el segundo viaje a América.

1888: en la Academia de Ciencias de París (Francia), Louis Pasteur presenta el resultado de sus investigaciones sobre la rabia.

1910: Estados Unidos invade Nicaragua.

1927: en Estados Unidos, el aviador estadounidense Charles Lindbergh despega para iniciar lo que será la primera travesía en solitario por avión a través del océano Atlántico. Charles es un joven piloto norteamericano que cruza el Atlántico en un vuelo sin escalas y en solitario: Nueva York – París en tan solo 33 horas, 30 minutos y 30 segundos, a más de 6000 km de distancia, ganando con ello el premio Orteig, de 25.000 dólares de la época. América tiene un nuevo héroe. La aviación había cambiado para siempre. Tras su hazaña, Lindbergh de tan solo 25 años, bautizado por la prensa como el aviador loco, es ahora un autentico ídolo estadounidense. Charles recibe la Medalla de Honor del Congreso y la Cruz de Vuelo Distinguido. Convertido en una leyenda de la aviación, gana el premio Pulitzer de literatura en 1954 con Spirit of St. Louis, un relato basado en el vuelo que le llevó a capitanear la pléyade de los héroes mundiales.

1932: la aviadora Amelia Earhart despega para iniciar lo que será el primer vuelo solitario de una mujer a través del océano Atlántico.

1940: en Polonia, los nazis ponen en funcionamiento el campo de concentración de Auschwitz.

2018: en Venezuela, Nicolás Maduro, es reelegido presidente.

Nacimientos

1789: Marcelino Champagnat, religioso francés, fundador de los Hermanos Maristas (f. 1840).

1799: Honoré de Balzac, novelista francés. Su apellido real era Balssa. Nació en Tours (Francia). En el año 1814 la familia se trasladó a París. Honoré estudió interno en Vendôme antes de instruirse en Derecho por imperativo paterno en la Universidad de la Sorbona entre los años 1818 y 1821. Balzac abandonó la opción de convertirse en jurista y se dedicó al periodismo sin mucha fortuna mientras pulía su estilo literario iniciado en el romanticismo. Vivió sumido en cuantiosas deudas hasta que en el año 1829 cosechó su primer éxito literario gracias a la novela “El Último Chuan” (1829), título continuado por el polémico ensayo “Fisiología Del Matrimonio” (1830). Maestro de la novela realista y del retrato psicológico, comprendió el conjunto de su obra con el título “La Comedia Humana. Estudios De Costumbres Del Siglo XIX”, en donde plasma diferentes escenas de la vida francesa de la época. Entre sus extensa obra y englobadas dentro de “La Comedia Humana” destacan novelas como “La Piel De Zapa” (1831); “El Coronel Chabert” (1832) y unas quince más. Balzac falleció en la ciudad de París el 18 de agosto de 1850. Tenía 51 años de edad.

1861: Henry Laurence Gantt , ingeniero industrial mecánico estadounidense (f. 1919).

1908: James Stewart, actor estadounidense (f. 1997).

1915: Moshé Dayán, militar israelí (f. 1981).

1927: David Hedison, actor estadounidense.

1935: José Mujica, político y presidente uruguayo.

1943: Al Bano, cantante italiano.

1944: Joe Cocker, cantante británico (f. 2014).

1946: Cher, actriz y cantante estadounidense.

1975: Xabier San Martín, teclista y compositor español, de la banda La Oreja de Van Gogh.

1981: Iker Casillas, futbolista español.

1982: Petr Čech, futbolista checo.

Fallecimientos

1506: Cristóbal Colón, navegante italiano, conocido por ser el «descubridor» de América. Nació en Génova, Italia, en 1451. Proveniente de una familia pudiente, más no rica, colón se dedicó desde muy joven al comercio, como su padre. Se embarcó a negociar por el mar aproximadamente a los 14 años, ya que altamar era su mayor pasión. Se podría decir que Cristóbal Colón tuvo una buena vida y mucha fama en ella, incluso la conserva siglos después de su muerte. Colón vivió muy bien durante toda su vida, pues los negocios y sus viajes de exploración le daban ganancias más que suficientes para llevar una buena vida. Sin embargo, durante su segundo y tercer viaje no se las vio muy bien debido a la lucha de colonización. A pesar de todo lo que tuvo que afrontar Colón durante su vida es uno de los personajes más celebres, recordados y estudiados de toda la historia universal, ya que su encontrar el Nuevo Mundo, hoy en día continente americano, fue una gran hazaña. Murió en la ciudad de Valladolid, España, tenía unos 55 años, aproximadamente. La causa de su muerte se presume que fue un ataque al corazón. Sin embargo esto último no ha sido comprobado. No se sabe bien donde se encuentran sus restos, ya que, al parecer, fueron movidos varias veces del lugar de sepultura original.