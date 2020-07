Un día en la Historia: Esto aconteció un 20 de julio de…

1807: en el puerto de Nueva York (Estados Unidos), el ingeniero Robert Fulton realiza la primera prueba de su barco de vapor.

1824: Colombia se independiza de España.

1909: en España, el inventor y constructor Ricardo Causarás Casaña patenta el primer avión de forma triangular de ala delta rígido del mundo.

1923: en la ciudad de Parral, en el estado de Chihuahua (México) muere asesinado a tiros el general Pancho Villa.

1944: en Alemania, el coronel Claus von Stauffenberg y un grupo de oficiales de la Wehrmacht intentan asesinar a Adolf Hitler y dar un golpe de estado en el atentado del 20 de julio, pero fracasan.

1969: el módulo lunar Eagle, de la misión espacial Apolo 11, se posa en la Luna a las 20:17:40 (hora internacional UTC). Cinco horas y media más tarde, Neil Armstrong y Buzz Aldrin serían los primeros hombres en pisar la superficie lunar. El proyecto Apolo fue un desafío inmenso que el presidente John Kennedy había lanzado al asumir en 1960, “Conquistar la luna antes de finalizar la década de los 60’s”. Este objetivo se plasmó en esta fecha, cuando por fin, la décimo primera misión del programa lograba alunizar sobre la superficie del satélite natural, en un sector llamado Mar de la Tranquilidad. Mientras Michael Collins permanecía a bordo de la nave de comando orbitando la Luna, Armstrong y Aldrin preparaban su caminata lunar, que se convertiría en el hito más importante de la historia de la humanidad, en cuanto a la exploración espacial. Cuando Neil Armstrong puso sus pies sobre la Luna dijo una frase célebre al mundo: “Este es un pequeño paso para un hombre, pero es un salto gigante para la humanidad”. Luego de permanecer por dos horas sobre la Luna, los astronautas regresaron al módulo Eagle para re-emprender su vuelo para acoplarse a la nave de comando, cosa que ocurrió sin contratiempos. Los tres astronautas regresaron sanos y salvos a la Tierra cuatro días después, amarizando en el Océano Atlántico y siendo rescatados por un helicóptero del portaaviones Hornet. De esta manera, esta misión quedó en la historia para siempre y le dio a Estados Unidos una ventaja enorme en la carrera espacial contra la URSS, que no terminaría hasta el inicio de las misiones conjuntas entre ambos países, una de las cuales se plasmó en la estación espacial Skylab.

1976: la nave Viking 1 (Estados Unidos) realiza el primer aterrizaje en Marte.

1980: en Honduras, la Junta Militar presidida por el general Policarpo Paz García, traspasa formalmente el gobierno del país a la Asamblea Constituyente elegida por el pueblo.

2004: en Francia, el oceanógrafo Christopher Sabine afirma que la mitad del CO2 emitido por el hombre en los últimos 200 años se encuentra en las capas más superficiales de los océanos.

2012: en un cine de la localidad estadounidense de Aurora (Colorado), un tal James Eagan Holmes (24) ―armado con dos pistolas, una escopeta, un fusil semiautomático, y miles de balas para estas armas (todo adquirido legalmente)― mata a 12 personas y hiere a otras 59.

2015: Cuba y Estados Unidos, restablecen oficialmente sus relaciones diplomáticas, que estaban rotas desde 1961, poniendo fin a 54 años de hostilidad que había entre ambas naciones.

Nacimientos

356 a. C.: Alejandro Magno, rey macedonio. Era hijo del rey Filipo de Macedonia y su esposa Olimpia. Su padre, Filipo, era un soldado muy poderoso y un político muy importante, así que le enseñó todo sobre las guerras y sobre cómo gobernar un país y organizar un imperio. Además, el filósofo griego Aristóteles fue su profesor particular y le enseñó las historias griegas del pasado y las antiguas leyendas. En especial, Alejandro Magno se obsesionó con Aquiles, un héroe griego, y estaba decidido a convertirse en alguien como él. Su madre siempre le dijo que su padre no había sido Filipo sino el dios griego llamado Zeus, y desde muy pequeño él lo creyó. Tiempo después, Alejandro se había enemistado con su padre, pero pronto se reconciliaron y pudo volver a Macedonia, pero su padre terminó siendo asesinado. Con veinte años le coronaron rey de Macedonia y tomó la decisión de luchar contra los persas, que habían sido enemigos de su imperio desde hacía muchos siglos. Así, Alejandro empezará su viaje para ampliar su imperio conquistando otros lugares; viaje que duraría once años. Su fama llegaría hasta Egipto, donde le recibirían como a un dios dándole el título de faraón. Alejandro Magno creó muchas rutas de comercio, hizo que la cultura griega fuera conocida por todo su imperio y creó lazos entre Oriente y Occidente. Una noche, celebrando una de sus conquistas en un banquete, se puso enfermo. Durante unos once días tendría fiebre muy alta hasta que al final murió a los 32 años, en el 323a.C.