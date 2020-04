Un día en la Historia: Esto aconteció un 17 de abril de…

1521: Martín Lutero comparece ante la Dieta de Worms, se niega a rechazar sus enseñanzas y es excomulgado de la Iglesia católica

1924: en los Estados Unidos se crea la empresa cinematográfica Metro-Goldwyn-Mayer, fusión de Metro Pictures, Goldwyn Pictures, y la Louis B. Mayer Company.

1949: huye a Italia el doctor Josef Mengele, célebre en la práctica de investigaciones médicas con prisioneros en los campos de concentración nazis. Este médico alemán, tristemente célebre por sus crueles experimentos en genética desarrollados en los campos de concentración alemanes, en que los nazis sometían a trabajos forzados, hambre, frío y todo tipo de vejámenes a los prisioneros, especialmente judíos, gitanos y comunistas. El “doctor muerte” como se le conoce, desarrolló experimentos especialmente enfocados a estudiar la conexión psíquica y física entre gemelos, sometiendo a hermanos de todas las edades a atroces experiencias, probando venenos, mutilaciones físicas, schoks psiquiátricos, etc. Luego de terminada la guerra logró escapar, primero a Italia y luego, en barco y con documentos falsos, logra llegar a Argentina, desde donde huye a Brasil, donde logra pasar su vida en el campo, sin haber sido capturado. Muchos años después de su muerte se logró encontrar su tumba, reconociéndose su cadáver.

1964: Jerrie Mock se convierte en la primera mujer en dar la vuelta al mundo por el aire.

1964: en el New York World’s Fair, la Ford Motor Company presenta el Ford Mustang.

2014: el telescopio espacial Kepler de la NASA confirma el descubrimiento del primer planeta del tamaño de la Tierra en la zona habitable de otra estrella.

2019: en Lima (Perú), Alan García Pérez, dos veces presidente, se dispara un tiro en la cabeza.

Nacimientos

1820: Alexander Cartwright, beisbolista estadounidense, inventor del béisbol (f. 1892).

1837: J. P. Morgan, financiero estadounidense.

1918: William Holden, actor estadounidense (f. 1981).

1929: James Last, músico alemán.

1951: Olivia Hussey, actriz. Nació el 17 de abril de 1951 en Buenos Aires (Argentina). Hija de Joy Alma Hussey, secretaria, y de Andrés Osuna (Osvaldo Ribó), un argentino cantante de tangos. Se divorciaron cuando Olivia tenía dos años. Cuando tenía siete años, junto a su hermano menor y su madre, se fueron a vivir a Londres, donde asistió a la Italia Conti Academy durante cinco años estudiando interpretación. Debutó en el teatro en el West End de Londres y también apareció en los escenarios como Jenny, en The Prime of Miss Jean Brodie, frente a Vanessa Redgrave. Con quince años fue elegida por Franco Zeffirelli para interpretar el papel femenino protagonista en su versión de Romeo y Julieta, película que le proporcionó gran popularidad a nivel internacional. A pesar de todo no alcanzó el éxito que pensaba en el cine, y desde 1981 permanece más próxima a la televisión que a la pantalla grande. Años más tarde, Zeffirelli le ofreció el papel de la Virgen María en Jesús de Nazareth. En 1990, actuó como Norma Bates, la madre de Psicosis IV: El comienzo, precuela de la obra de Alfred Hitchcock, Psicosis (1960). En 2003 encarnó a la Madre Teresa en la película italiana Teresa de Calcuta. Tuvo tres matrimonios, el primero con Dino Martin, hijo del actor estadounidense Dean Martin, que falleció después de divorciarse de ella.

1972: Jennifer Garner, actriz estadounidense.

1974: Victoria Beckham, cantante británica, de la banda Spice Girls.

Fallecimientos

1790: Benjamin Franklin, político, científico e inventor estadounidense.

1945: August Lambert, aviador alemán (n. 1916).

1960: Eddie Cochran, músico estadounidense.

1998: Linda McCartney, cantante estadounidense y esposa de Paul McCartney (n. 1941).

2014: Gabriel García Márquez, escritor, novelista y periodista colombiano, premio nobel de literatura en 1982 (n. 1927).

2018: Barbara Bush, primera dama de los Estados Unidos (n. 1925).

2019: Alan García, abogado y político peruano, presidente del Perú entre 1985-1990 y 2006-2011 (n. 1949). Alan García es una de las personalidades públicas y políticas más destacadas de su patria: Perú, durante las últimas tres décadas. Ocupó diversos cargos políticos, senador, diputado, y hasta presidente del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), una fuerza política alineada con la centroizquierda y que ha promovido desde sus comienzos la justicia social del Perú, sin embargo, lo que más lo ha distinguido es que en dos oportunidades, 1985-1990 y 2006-2011 fue el presidente de Perú. Años después de terminado su gobierno se vió envuelto en una serie de investigaciones por malversación de fondos públicos, negocios fraudulentos y pagos de coimas dentro de la política peruana. Aunque siempre negó todos los cargos en su contra y aseguraba que estaba muy tranquilo, el día en que agentes del estado se presentaron en su domicilio para detenerlo y llevarlo a la corte, pidió un minuto para, según él, subir a su habitación a buscar ciertos documentos, procedió a cometer suicidio disparándose un tiro en la cabeza que le causaría la muerte horas después.FOTO DE GARCIA