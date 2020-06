Un día en la Historia: Esto aconteció un 15 de junio de…

1667: en Francia, el médico Jean-Baptiste Denys realiza la primera transfusión de sangre en un ser humano. El doctor Denys describió el caso de un enfermo de sífilis que murió después de haber recibido tres transfusiones de sangre de cordero: «Estaba en el proceso exitoso de recibir la transfusión…, pero algunos minutos después… su brazo se calentó, su pulso aceleró, el sudor brotó sobre su frente, se quejaba de fuertes dolores en los riñones y en el estómago, su orina era oscura, negra de hecho… luego murió…». Durante la primera década del siglo XX se identificaron los diferentes tipos de sangre, y que la incompatibilidad entre la sangre del donante y del receptor podía causar la muerte. Karl Landsteiner descubrió que las personas tenían diferente tipo de sangre y que las transfusiones no eran compatibles entre personas de diferente tipo. En 1901 describió el sistema de AB0 y en 1940 el sistema Rh. El método de conservación de sangre humana para su uso diferido en transfusiones, mediante la adición de citrato de sodio, fue desarrollado por el médico argentino Luis Agote en 1914.

1752: el científico estadounidense Benjamin Franklin demuestra que el rayo es electricidad.

1924: los nativos americanos son reconocidos como ciudadanos estadounidenses.

1954: en Basilea (Suiza) se procede al acto de fundación de la UEFA (Unión des Associations Européennes de Football).

Nacimientos

1934: Rubén Aguirre, actor y comediante mexicano (f. 2016).

1941: Harry Nilsson, cantante y compositor estadounidense (f. 1994).

1943: Johnny Hallyday, cantante francés.

1947: Demis Roussos, cantante griego (f. 2015).

1953: Xi Jinping, político chino. Xi nació en Pekín en 1953, pertenece a la etnia han. Es hijo de Xi Zhongxun, ex viceprimer ministro de China y uno de los fundadores de la guerrilla comunista que operó en el norte de China contra el Kuomintang. Estudiaría Ingeniería Química en la Universidad Tsinghua, en Pekín, donde también obtuvo el doctorado en teoría marxista y en educación ideológica y política en la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales. En enero de 1974 se unió al Partido Comunista de China. Después de ganarse reputación de luchador contra la corrupción, en marzo de 2007 fue nombrado secretario del PCCh en Shanghái, reemplazando a Chen Liangyu, destituido del cargo acusado de corrupción. En octubre de 2007 fue nombrado miembro (el sexto, según el protocolo), del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China.​ Desde entonces hasta noviembre de 2012 también se desempeñó como miembro del Secretariado del Comité Central Partido Comunista de China y presidente de la Escuela Central del Partido. El 15 de marzo de 2008 fue elegido vicepresidente de la República Popular China,​ en la XI Asamblea Popular Nacional de China, al mismo tiempo que Hu Jintao fue reelecto presidente. El 15 de noviembre de 2012, tras la confirmación del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi fue nombrado Secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China. El 14 de marzo de 2013, tras la confirmación de la Asamblea Popular Nacional de China, Xi asumió la presidencia de la República Popular China.

1954: James Belushi, actor estadounidense.

1964: Michael Laudrup, futbolista danés.

1969: Oliver Kahn, futbolista alemán.

1992: Mohamed Salah, futbolista egipcio.

Fallecimientos

1965: Steve Cochran, actor estadounidense (n. 1917).

1971: Wendell Meredith Stanley, químico estadounidense, premio nobel de química en 1946 (n. 1904).

1989: Victor French, actor estadounidense (n. 1934).

1993: James Hunt, piloto de automovilismo británico (n. 1947).

1995: John Atanasoff, matemático y físico estadounidense, inventor del primer ordenador. Nació en 1903. John Atanasoff conoció a John Mauchly de la ‘American Association for the Advancement of Science’ celebrado en Filadelfia en diciembre de 1940, donde Mauchly realizaba una demostración de su ‘harmonic analyzer’. Esta era una calculadora analógica para el análisis de datos meteorológicos. Atanosoff habló a Mauchly sobre su nuevo ingenio digital y le invitó a verlo. Durante ese mismo viaje a Filadelfia, Atanasoff y Berry visitaron la oficina de patentes en Washington, donde su investigación les aseguró que los conceptos en los que se basaba su máquina eran nuevos. El 15 de enero de 1941, un artículo aparecido en el ‘Des Moines Register’ hablaba del ABC como «una máquina de computación electrónica» con más de 300 tubos de vacío que podía «calcular complicadas ecuaciones algebraicas». Nacía así la primera computadora moderna. Sin embargo, Mauchly estudió el ABC en detalle e inventó otro computador al que patentó como ENIAC. Por esto quedó en la historia una duda sobre quién realmente inventó la computadora.