Un día en la Historia: Esto aconteció un 14 de mayo de…

1643: en Francia, Luis XIV (de cuatro años de edad) es coronado rey tras la muerte de su padre, el rey Luis XIII. Gobierna el Cardenal Mazarino.

1897: en Italia, el físico Guglielmo Marconi hace su primera transmisión telegráfica sin hilos.

1899: en Montevideo (Uruguay), se funda el Club Nacional de Football, primer club de fútbol criollo de América.

1941: en Escocia, Rudolf Hess —lugarteniente y amigo personal de Hitler— desciende sorpresivamente en paracaídas.

1955: ocho países comunistas (incluida la Unión Soviética) firman un tratado de defensa mutua: el Pacto de Varsovia.

1962: en Atenas (Grecia) contraen matrimonio los reyes de España, don Juan Carlos I y doña Sofía de Grecia.

1973: en Cabo Cañaveral (Estados Unidos) la NASA lanza el Skylab, la primera estación espacial. Es el último lanzamiento de un cohete Saturno.

1986: en Alemania, el Instituto de Documentos de Guerra publica completo el Diario de Ana Frank. Esta es la historia escrita en un diario que vivió la niña Ana Frank junto a su familia durante la ocupación nazi de Holanda (Países Bajos). Ana, sus dos padres y su hermana eran judíos, por lo tanto, eran perseguidos por los nazis. Luego de que el padre perdiera el negocio familiar a manos de la Gestapo, fueron acogidos secretamente por una familia no judía que vivía en una casa de tres pisos en el centro de Amsterdam. La niña comenzó a escribir un diario, al que llamó Kitty (nombre que adoptó para los diarios de vida para niñas que comercializaba la empresa Village). En dicho diario fue relatando con impresionante detalle todo lo que vivían durante su encierro. Así se supo que habitaban un cuarto común al que se accedía por una pared falsa y que comían poco y a ciertas horas del día. Escuchaban noticias de los avances de los aliados a través de la onda corta. Pasaron tres años en ese lugar hasta que un vecino los acusó a los nazis, siendo capturados todos unos meses antes de terminada la guerra. Ana fue llevada a Aushwitz donde murió víctima de tifus, antes de terminada la guerra. Sin embargo, su legado sigue vigente hasta hoy como testimonio de lo que sufrieron los judíos en la guerra mundial.

Nacimientos

1832: Rudolf Lipschitz, matemático alemán (f. 1903).

1904: Hans Albert Einstein, profesor estadounidense, hijo de Albert Einstein (f. 1973).

1921: Richard Deacon, actor estadounidense (f. 1984).

1929: Henry McGee, actor británico (f. 2006).

1936: Bobby Darin, cantante y músico pop estadounidense (f. 1973).

1944: George Lucas, productor y cineasta estadounidense.

1969: Danny Wood, cantante estadounidense, de la banda New Kids on the Block.

1984: Mark Zuckerberg, empresario estadounidense, creador de Facebook. nació el 14 de mayo de 1984, en White Plains, Nueva York, en el seno de una la familia bien educada y acomodada, y se crió en el pueblo cercano de Dobbs Ferry. Su padre, Edward Zuckerberg, era dentista y su madre, Karen, trabajó como psiquiatra antes del nacimiento de los otros cuatro hijos de la pareja: Marcos, Randi, Donna y Arielle. Mark desarrolló su talento para la computación desde pequeño. A los 12 años inventó un programa basado en Atari apra comunicación interna en casa y en la consulta de su padre. Con los años siguió desarrollándose muy rápido, creando muchas aplicaciones. Al entrar a Harvard, se destacó como el principal desarrollador de software de la Universidad, hasta que el 2004, luego de muchos desarrollos que servían en la Universidad, ingresó al mundo de las redes sociales. Inventó lo que él llamó “The Facebook”, basado en otra aplicación que había diseñado con otros amigos pero que fue censurada por la autoridad universitaria. Lo hizo con tres amigos y logró expandir esta aplicación a niveles nunca vistos hasta entonces. Hoy Facebook representa a más de 1,000 millones de usuarios en todo el mundo y la fortuna de Zuckerberg supera los 6,900 millones de dólares.

Fallecimientos

1734: Georg Ernst Stahl, químico, técnico metalúrgico y médico alemán (n. 1660).

1919: Henry John Heinz, empresario estadounidense (n. 1844).

1954: Heinz Guderian, general alemán (n. 1888).

1984: Walter Rauff, coronel alemán (n. 1906).

1987: Rita Hayworth, actriz, cantante y bailarina estadounidense (n. 1918).

1998: Frank Sinatra, cantante y actor estadounidense (n. 1915).