Un día en la Historia: Esto aconteció un 11 de septiembre de…

1847: en un bar de Pittsburgh (Pensilvania) se interpretan por primera vez las notas de la canción de Stephen Foster, Oh! Susanna.

1853: el telégrafo eléctrico se utiliza por primera vez.

1906: Mahatma Gandhi inicia su Movimiento de No Violencia.

1919: los marines de Estados Unidos invaden Honduras.

1929: primer vuelo del autogiro (antecedente del helicóptero) cruzando el Canal de la Mancha.

1939: en Francia desembarcan las primeras tropas británicas (Segunda Guerra Mundial).

1940: George Stibitz, hace la primera operación remota desde un teléfono hacia una computadora.

1944: las primeras tropas aliadas del ejército de Estados Unidos cruzan la frontera oeste de la Alemania nazi (Segunda Guerra Mundial).

1961: en los Estados Unidos, una pareja de estadounidenses llamados Betty y Barney Hill afirman haber sido abducidos por extraterrestres.

1962: en Londres (Reino Unido), la banda británica de rock The Beatles terminan de grabar su primer sencillo Love Me Do.

1973: en Chile, gran parte de las Fuerzas Armadas y de Carabineros lideradas por los generales Augusto Pinochet, Gustavo Leigh, Jose Toribio Merino y Cesar Mendoza perpetran un golpe de Estado, derrocan al Gobierno socialista del presidente Salvador Allende y se da inicio a la dictadura militar que duraría diecisiete años.

1987: el cuadro de Van Gogh, Los girasoles es subastado a un precio récord en la época, 320 millones de francos.

2001: en los Estados Unidos suceden los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas (en Nueva York), a El Pentágono (en Washington) y a un avión (en Shanksville, Pensilvania), dejando 3016 muertos. Los atentados del 11 de septiembre de 2001, también llamados «9/11» «11/9» «11S» y «11-S», fueron una serie de cuatro atentados terroristas suicidas cometidos la mañana del martes 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos por la red yihadista Al Qaeda que, mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos, causaron la muerte de 2.996 personas, incluidos los diecinueve terroristas, la desaparición de veinticuatro víctimas,​ y más de seis mil heridos. A su vez, se registró la destrucción de todo el complejo de edificios del World Trade Center, más notablemente las Torres Gemelas de Nueva York y graves daños en el edificio del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este episodio precedió a la guerra de Afganistán y a la adopción por parte del Gobierno estadounidense y sus aliados de la política denominada «guerra contra el terrorismo». Los terroristas, divididos en cuatro grupos de secuestradores, cada uno de ellos con un piloto que se encargaría de pilotar el avión una vez reducida la tripulación de la cabina.2​ El vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines fueron los primeros en ser secuestrados y ambos fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center, el primero contra la Torre Norte y el segundo contra la Torre Sur, lo que provocaría que ambos rascacielos se derrumbaran en las dos horas siguientes.

Nacimientos

1557: José de Calasanz, santo y presbítero católico español, fundador de las Escuelas Pias (f. 1648)

1816: Carl Zeiss, fabricante alemán de lentes (f. 1888).

1885: D. H. Lawrence, novelista y poeta británico (f. 1930).

1917: Ferdinand Marcos, dictador filipino (f. 1989).

1940: Brian De Palma, cineasta estadounidense. Sus comienzos fueron con una serie de cortos rodados con una cámara de 16 milímetros comprada en una casa de empeños. Realiza todo el trabajo de cámara, montaje y sonido, consiguiendo una serie de premios con un mediometraje llamado Wotan’s Wake (1962). Un año después, mientras estudia en el Sarah Lawrence College, se asoció a un profesor y una alumna -que aportó cien mil dólares de su bolsillo- para hacer un largometraje llamado The Wedding Party, cuya dirección firmaron los tres. Producción amateur en la que tuvieron sus primeros papeles la actriz Jill Clayburgh y el actor Robert De Niro. Su gran admiración por Alfred Hitchcock se puede apreciar en la comedia negra Murder à La Mod (1968). Las divertidas radiografías de los estados anímicos de la contracultura neoyorquina, Greetings (1968) y ¡Hola, mamá! (¡Hi, Mom!, 1970) fueron para él ocasión de hacer inventario de las posibilidades de la retórica fílmica y las de los aparatos ópticos. Pasó un mal momento en su carrera al fracasar en la Warner Bros (Get to Know Your Rabbit, 1972), pero logró salir del bache con Hermanas (Sisters, 1973) y El fantasma del paraíso (Phantom of the Paradise, 1974) en las que dio carta blanca a su sensibilidad gótica y a sus investigaciones expresionistas. Posteriormente realiza Fascinación (Obsession, 1976), Carrie (Carrie, id.), La furia (The Fury, 1978) Vestida para matar (Dressed to Kill 1980) e Impacto (Blow Out, 1981). Realizó, en 1984, una segunda versión paroxística de Scarface, con el título El precio del poder y Al Pacino en el papel que interpretó en 1932Paul Muni; en 1985, filma Doble cuerpo (Body Double) y Wise Guys, y en 1987 Los intocables (The Untouchables). Tras su infructuoso paso por la ciencia ficción con Misión a Marte (2000), Brian de Palma regresó al género que domina, el thriller, con Femme fatale (2002), un filme protagonizado por el actor español Antonio Banderas y Rebecca Romijn-Stamos. En 2006 dirige The Black Dahlia, y en 2007 Redacted. En 2012, su película Passion fue seleccionada para el León de Oro en el 69º Festival Internacional de Cine de Venecia. En 2017, comenzó el rodaje del filme de suspense Domino, en Málaga y Almería, España.