Un día en la Historia: Esto aconteció un 11 de agosto de…

1772: En la isla de Java, mueren 3000 personas por la violenta erupción del volcán Papadang. La erupción de 1772 causó el colapso del flanco noreste del volcán, produciendo una avalancha de escombros catastrófica que destruyó 40 aldeas y mató a casi 3000 personas. La erupción cambió la forma del volcán, dejándola con un cráter de 1,1 km de ancho en el centro y dos picos, haciendo que parezca un volcán gemelo. Uno de los picos se llama Papadang y la otra es el monte Puntang. Desde 1772, sólo se produjeron pequeñas erupciones freáticas, hasta que se produjo una erupción explosiva en noviembre de 2002. Monte Papadang está construido de capas alternas de lava, ceniza, y otros escombros de fragmentos de roca volcánica que se formaron por erupciones explosivas en los últimos cientos de años. Un gran cráter, con paredes escarpados, en forma de herradura se extiende hacia el noreste dando lugar a depósitos de rocas entremezclados de otros escombros volcánicos. Dentro del cráter, hay numerosos pequeños respiraderos, denominados Kawah Mas, Barú Kawah, Nangklak Kawah, Manuk Kawah, etc., así como muchos fumarolas solfataras que emiten humo y gases calientes.

1906: Eugène Lauste patenta un procedimiento de película sonora.

1952: en Jordania, Hussein de Jordania accede al trono.

1968: La banda británica The Beatles funda Apple Records.

Nacimientos

1902: Lloyd Nolan, actor estadounidense (f. 1985).

1928: Lucho Gatica, cantante chileno. En 1943, grabó su primer disco: Negra del alma, acompañado por las guitarras de dos amigos: Antonio Muñoz y Ernesto Rossón. En 1949 graba a dúo con su hermano Arturo un disco para Emi Odeón, con canciones criollas. Posteriormente editó «En nosotros» y «Amor, qué malo eres» que fueron un éxito de ventas. Siguió grabando acompañado por el Trío Los Peregrinos «Sinceridad» y «Contigo en la distancia» que le dieron éxito internacional. En la década de 1950 fue coronado como «el rey del bolero» por su renovador estilo interpretativo. En 1957, se radica en México, donde lanzó «No me platiques», «Tu me acostumbraste» y «Voy a apagar la luz». Se le otorgó una estrella (la número 2354) del Paseo de la Fama de Hollywood el 25 de enero de 2008, siendo el segundo chileno en recibir tal reconocimiento. Falleció en Ciudad de México a los noventa años el 13 de noviembre de 2018, dejando una carrera de setenta años con quince películas y trece álbumes de estudio, el último en 2013, titulado «Historia de un amor. El Gobierno decretó un día de duelo oficial por la muerte del artista.

1950: Steve Wozniak, ingeniero de software estadounidense.

1957: Richie Ramone, baterista estadounidense, de la banda The Ramones.

1959: Gustavo Cerati, cantautor y guitarrista argentino de rock, de la banda Soda Stereo (f. 2014).

Fallecimientos

480 a. C.: Leónidas I, rey de Esparta (nació el 540 a. C.). Leónidas, militar y rey de Esparta, fue el cuarto hijo del rey Agíada Anaxandridas II. Nació en la ciudad homónima. Sucedió en el trono, probablemente en 485 o 488 a. C., a su medio hermano Cleómenes I y se casó con Gorgo, la hija de este, con la cual tuvo a su hijo, su sucesor, el rey Plistarco.​ Leónidas es uno de los espartanos más citados por las fuentes antiguas, sobre todo por los epigramatistas de la Antología Palatina.​ A comienzos de la era cristiana, Orígenes comparó su sacrificio y el de Sócrates con la muerte de Cristo. En Edad Moderna, Leónidas fue considerado una figura heroica, glorificada por su lucha por la libertad. Algunos años más tarde, Leónidas se convirtió en el emblema del filohelenismo. El sitio de Mesolongi, durante la Guerra de independencia de Grecia, fue comparado con una nueva batalla de las Termópilas. El diario francés Le Constitutionnel clamaba que «todos están muertos como Leónidas»,​ mientras que el Journal des débats señalaba que «los helenos son los dignos descendientes de Leónidas».

​1801: Félix María Samaniego, escritor español (f. 1745).

1989: Bill Cody Jr., actor estadounidense (n. 1925).

1994: Peter Cushing, actor británico (n. 1913).

2014: Robin Williams, comediante y actor estadounidense (n. 1951).