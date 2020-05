Un día en la Historia: Esto aconteció un 10 de mayo de…

1503: el navegante genovés Cristóbal Colón y sus hombres llegan a las islas Caimán y las bautizan Islas de las Tortugas, debido a la cantidad de tortugas que encuentran.

1847: R. W. Thompson patenta los neumáticos de goma.

1915: en El Salvador se funda el periódico La Prensa Gráfica.

1941: Rudolf Hess, jerarca nazi, viaja en un avión a Gran Bretaña, en busca de un tratado de Paz. Hess era uno de los principales líderes del partido Nazi en la Alemania de Hitler. Era un lugarteniente en el que el fürer tenía puesta toda su confianza, desde el comienzo de la vida política del líder nazi. Sin embargo, cuando Hess se dio cuenta que la guerra contra Inglaterra se estaba complicando en demasía, al fracasar todos los intentos de someter a los británicos con bombardeos permanentes de sus ciudades, ideó un plan personal y secreto que consistía en realizar este viaje en avión para intentar lograr un acuerdo de paz entre Alemania e Inglaterra y lograr una alianza contra Rusia. Hess sube solo a un pequeño avión Messerschmidt 110 y parte rumbo a Gran Bretaña. Su objetivo es lanzarse en paracaídas cerca del castillo del duque de Hamilton, en Escocia, dejando que el avión se estrelle. Poco después se presenta ante este aristócrata inglés, Lord Canciller en el gobierno de Churchill, con las cuatro condiciones para firmar la paz. Hess pretende que Hamilton le conduzca ante Churchill y ante el rey Jorge, con la esperanza de conseguir la paz anglo-germana y la unión de británicos y alemanes contra Rusia . Pero, tachado de criminal de guerra, es recluido por las autoridades británicas en la Torre de Londres hasta el fin del coflicto. Hitler lo comdenó diciendo que estaba loco.

1949: la ciudad de Bonn se designa como capital de la República Federal de Alemania (RFA).

1954: Bill Haley & His Comets lanzan «Rock Around the Clock», la primera grabación de rock and roll que alcanza el número uno en las listas de la revista Billboard.

1964: en Honduras se funda la Liga Nacional de Fútbol Profesional

1994: en Sudáfrica, Nelson Mandela jura como presidente, siendo el primer negro en desempeñar el cargo.

Nacimientos

1604: Jean Mairet, escritor y dramaturgo francés (f. 1686).

1697: Jean-Marie Leclair, violinista y compositor francés (f. 1764).

1727: Anne-Robert Jacques Turgot, político y economista francesa (f. 1781).

1735: Lorenzo Hervás y Panduro, gran figura del enciclopedismo español, precursor de la Filología comparada (f. 1809).

1748: Louis Jean Pierre Vieillot, ornitólogo francés (f. 1830).

1760: Johann Peter Hebel, alemán escritor y poeta (f. 1826).

1760: Claude Rouget de Lisle, capitán, ingeniero y compositor francés, autor de La Marsellesa (f. 1836).