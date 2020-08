Un día en la Historia: Esto aconteció un 10 de agosto de…

1839: en Francia se presenta el daguerrotipo, el primer paso hacia la fotografía.

1897: Felix Hoffmann descubre el ácido acetilsalicílico, conocido como aspirina. Era un joven químico de la empresa fundamentalmente de tintes, que va caminando hacia su trabajo en Leverkusen, Alemania. Es un día de caluroso, el 8 de agosto del año 1897. Felix está cansado, soñoliento por las horas en vela pasadas junto a su padre enfermo. Días antes han caído en sus manos unos documentos olvidados que describen como un científico francés, Charles Fréderic Gerhardt, había sintetizado un ácido inestable y de forma impura partiendo de la salicina y del ácido salicílico. Felix lleva trabajando mucho tiempo en esto y hoy es un día importante. Dejó toda la noche trabajando a los alambiques y está deseando comprobar el resultado. Cuando llega a su laboratorio, lo primero que hace es dirigirse al recipiente que recoge los componentes menos volátiles de su muestra. Una especie de polvo blanco se vislumbra en el fondo. Felix no lo sabe pero acaba de purificar y obtener uno de los fármacos más importantes de la historia de la medicina, el ácido acetil salicílico, compuesto activo de la popular Aspirina. La Bayer patentará este descubrimiento poniéndole nombre al fármaco, Aspirina (A: acetilo; SPIR: Spirea, sauce; INA: terminación de la época para fármacos).

1918: Nicaragua y Honduras mantienen diferencias en la fijación de fronteras y aceptan el arbitraje de España.

1927: en el monte Rushmore (Dakota del Sur) el escultor Gutzon Borglum y su hijo Lincoln comienzan a esculpir en la roca viva el monumento a los presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

1945: Japón solicita de los aliados un armisticio a través del Gobierno suizo. Los aliados piden la «rendición incondicional».

1962: primera publicación del personaje ficticio y superhéroe «El Hombre Araña» (Spider-Man).

1979: Michael Jackson presenta su primer disco solista Off The Wall. Es el primero en alcanzar 4 singles en el Top 10 estadounidense.

1987: en los Estados Unidos, la banda de hard rock Guns n’ Roses presenta su disco de debut Appetite for Destruction.

2003: el nadador estadounidense Michael Phelps bate el récord mundial de 200 m estilos (1 min 55,94 s), por cuarta vez en la temporada, y se despide de los Campeonatos con cinco medallas de oro.

Nacimientos

1814: Henri Nestlé, industrial suizo (f. 1890).

1856: William Willett, inventor británico (f. 1915).

1896: Walter Lang, cineasta estadounidense (f. 1972).

1898: Jack Haley, actor estadounidense (f. 1979).

1902: Norma Shearer, actriz canadiense (f. 1983).

1909: Leo Fender, lutier estadounidense. Nació en Anaheim – falleció en Fullerton, 21 de marzo de 1991. Fue un inventor y lutier norteamericano que fundó la compañía de fabricación de instrumentos eléctricos Fender (o Fender Electric Instrument Manufacturing Company), hoy conocida como Fender Musical Instruments Corporation, y más tarde, la compañía G&L Musical Products (G&L Guitars). Sus guitarras eléctricas, bajos y amplificadores diseñados desde 1950 continúan dominando la música popular más de medio siglo después. Leo Fender y el guitarrista Les Paul son citados, frecuentemente, como las dos personas más influyentes en el desarrollo de los instrumentos eléctricos del siglo XX. Tradicionalmente se menciona que la marca de Les Paul, Gibson, ha sido el más serio competidor de Fender en la fabricación de guitarras eléctricas, tratándose, en realidad, de diseños y filosofías de construcción muy diferentes, y con éxito alternante a lo largo de la historia. Entre los más famosos guitarristas que han sido fieles a Fender están Eric Clapton – Fender Stratocaster, David Gilmour (Pink Floyd)– Fender Stratocaster; Jimi Hendrix – Fender Stratocaster; Ritchie Blackmore (Deep Purple) – Fender Stratocaster; Bruce Springsteen – Fender Telecaster; Kurt Cobain (Nirvana)– Fender Jag Stang; Keith Richards (Rolling Stones) – Fender Telecaster; Jeff Beck – Fender Stratocaster; Jimmy Page (Led Zeppelin)– Fender Telecaster; Stevie Ray Vaughan – Fender Stratocaster; Sting (Police) – Jazz Precision; George Harrison (The Beatles) – Fender Stratocaster.

1940: Bobby Hatfield, cantante estadounidense, miembro de la banda Righteous Brothers (f. 2003).

1943: Ronnie Spector, cantante estadounidense, miembro de la banda The Ronettes.

1947: Ian Anderson, músico escocés, de la banda Jethro Tull.

1959: Rosanna Arquette, actriz estadounidense.

1960: Antonio Banderas, actor español.

1973: Javier Zanetti, futbolista argentino.

Fallecimientos

1945: Robert Hutchings Goddard, inventor estadounidense. Nació en 1882. Fue un eminente físico norteamericano, además de uno de los pioneros en el campo de los cohetes espaciales. Se graduó en ciencias y se doctoró en física. En 1914 comenzó a diseñar motores para cohetes con la ayuda financiera de la Smithsonian Institution. Robert Goddard fue un ferviente defensor de los viajes al espacio, y ya escribió sobre esta posibilidad en 1919. Estas avanzadas ideas, junto a su carácter retraído y su obsesión por trabajar solo, le convirtieron en el blanco de las burlas de periodistas y científicos. No ayudó mucho que el vuelo de su primer cohete, en marzo de 1926, sólo durará dos segundos y medio. A pesar de ello Goddard no se rindió, ya que con este corto vuelo demostró que los propulsores de combustible líquido eran posibles. Goddard pasó gran parte de su vida perfeccionando el sistema líquido de propulsión que él mismo inventó. Perfeccionó el control de vuelo de un cohete, y estudió la posibilidad de equiparlo con un paracaídas para hacer más seguro el aterrizaje. Los primeros en interesarse por sus estudios fueron los científicos de la Alemania nazi. El propio Wernher von Braun utilizó los planos de Goddard para desarrollar los cohetes V-2 durante la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo no empezó a ser realmente considerado hasta después de su muerte. El propio periódico «The New York Times» tuvo que retractarse de sus críticas a Goddard tras el lanzamiento del Apolo 11, en 1969. Por su parte, la NASA creó en 1959 el Centro de Vuelo Espacial Goddard en su honor.