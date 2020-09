Un día en la Historia: Esto aconteció un 09 de septiembre de…

1776: el Segundo Congreso Continental autoriza el nombre United States of América.

1994: sale a la venta el primer tomo del popular videojuego «Guitar Hero»

2009: salen al mercado dos versiones de la discografía completa del grupo británico de rock The Beatles (cuarenta años después de su separación): un box set estéreo y otro en mono) y además el juego The Beatles: Rock Band. Las grabaciones originales de la banda fueron nuevamente remasterizadas a partir del año 2005. Para ello se usó la última tecnología disponible en ese campo, con el fin de reeditar el 9 de septiembre de 2009 el canon discográfico del grupo en CD proveniente de 1988. Además de haberse editado todos los álbumes de los Beatles solamente en sonido estereofónico, también se publicó, por tiempo limitado, una caja recopilatoria de sus álbumes editados originalmente con sonido monoaural, titulada The Beatles in Mono. Cada disco de esta caja presentaba en CD una fiel reproducción del diseño original con que salieron en su día los álbumes del grupo en el Reino Unido. Por primera vez, los álbumes recopilatorios Past Masters – Volume One y Past Masters – Volume Two se publicaron unificados en un formato de doble disco. Esta reedición de su catálogo musical en estéreo también se comercializó en una memoria USB en formato MP3 y FLAC de 24 bits en diciembre de 2009. A partir de noviembre de 2010, esta reedición se dispuso igualmente para su bajada digital a través de iTunes, desde donde también se podía bajar a partir de febrero y junio de 2011, respectivamente, el álbum Love y los tres álbumes dobles de Anthology.

2016: lanzamiento de Perfect Illusion, primer sencillo del nuevo álbum de Lady Gaga.

Nacimientos

1585: Cardenal Richelieu (Armand Jean du Plessis), político y aristócrata francés (f. 1642).

1828: León Tolstói, novelista ruso. El conde Lev Nikoláievich Tolstói nació en Yásnaia Poliana – falleció en Astápovo, en la actualidad Lev Tolstói, provincia de Lípetsk, el 7 de noviembre de 1910. Fue un novelista ruso, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial.​ Sus dos obras más famosas, Guerra y paz y Ana Karénina, están consideradas como la cúspide del realismo ruso, junto a obras de Fiódor Dostoyevski.​ Recibió múltiples nominaciones para el Premio Nobel de Literatura todos los años de 1902 a 1906 y nominaciones para el Premio Nobel de la Paz en 1901, 1902 y 1910; el hecho de que nunca ganó el premio Nobel es una gran controversia. Las Obras completas de Tolstói fueron publicadas entre 1928 y 1958. Se trata de 90 tomos, cuyos últimos 32 volúmenes recogen la correspondencia del conde. Esta edición no es fiable: la censura soviética consideró «políticamente incorrectos» muchos pasajes. Por eso es preciso consultar los manuscritos originales en el Museo Tolstói de Moscú.

1890: Coronel Sanders, empresario estadounidense, fundador de Kentucky Fried Chicken (f. 1980).

1941: Otis Redding, cantante estadounidense (f. 1967).

1960: Hugh Grant, actor británico.

1966: Adam Sandler, actor y comediante estadounidense.

1980: Michelle Williams, actriz estadounidense.

Fallecimientos

1901: Henri de Toulouse-Lautrec, pintor francés (n. 1864).

1976: Mao Zedong (82), político y revolucionario chino. Mao Zedong, también denominado Mao Tse-Tung nació en Shaoshan, Hunan, el 26 de diciembre de 1893 – falleció en Pekín. Fue un político, máximo dirigente del Partido Comunista de China (PCCh) y fundador de la República Popular China. Bajo su liderazgo, el Partido Comunista se hizo con el poder en la China continental en 1949, convirtiéndolo en un régimen autoritario, y así se proclamó la nueva República Popular, tras la victoria en la Revolución china contra las fuerzas de la República de China. La victoria comunista provocó la huida de Chiang Kai-shek y sus seguidores del Kuomintang a Taiwán y convirtió a Mao en el líder máximo de China hasta su muerte en 1976. Algunas fuentes lo consideran un dictador por haber impuesto un régimen unipartidista y autoritario en su política interna, y una figura clave en la campaña conocida como Gran Salto Adelante, y por las consecuencias sociales y económicas de su política interna. En el plano ideológico, Mao asumió los planteamientos del marxismo-leninismo, pero con matices propios basados en las características de la sociedad china, muy diferente a la europea. El legado de Mao es objeto de gran controversia. Muchos chinos consideran a Mao como un gran revolucionario y un gran líder. Reivindican su figura, aunque reconozcan que incurrió en serios errores al final de su gobierno. De acuerdo con Deng Xiaoping, quien fuera desplazado durante la Revolución Cultural acusado de seguir el camino de restauración capitalista, «[Mao] estaba las tres cuartas partes en lo correcto y una cuarta parte errado y su contribución fue primordial y sus errores secundarios».