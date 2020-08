Un día en la Historia: Esto aconteció un 09 de agosto de…

1483: apertura de la Capilla Sixtina en Roma.

1810: Napoleón Bonaparte anexiona Westfalia a Francia.

1884: San José (Costa Rica) se convierte la primera ciudad de América Latina en poseer iluminación eléctrica.

1892: Thomas Edison recibe la patente del telégrafo de dos vías.

1945: en Nagasaki (Japón), Estados Unidos realiza la segunda detonación de una bomba atómica Fat Man contra civiles en la Historia.

1969: en la mansión de 10050 Cielo Drive en Los Ángeles (California), miembros de la secta La Familia (Charles Manson) asesinan a cinco personas, entre ellas la famosa actriz Sharon Tate. El escenario de los hechos era realmente espeluznante. El cadáver de Sharon Tate, que había recibido 16 puñaladas, se hallaba en primer plano. Ataviada con un salto de cama y un sujetador, yacía junto a Jay Sebring, su antiguo amante, que había recibido horribles heridas y varios disparos. Los cadáveres de Abigail Folger y Votyck Frykowsky junto al de un joven de tan solo 18 años, Steve Earl Parent, les acompañan. Susan Atkins, una joven de 19 años, se muestra muy locuaz y facilita las primeras pistas. Declara que ella, junto a tres de los miembros de la fraternal Familia Manson, había cometido el atroz asesinato. Charles Manson no eligió al azar la mansión de Polanski y Sharon Tate. Todo obedecía a los cánones marcados por su drogadicción y patología psíquica, la mansión había sido ocupada anteriormente por el promotor discográfico Terry Melcher, hijo de Doris Day. Un disco grabado por Charles Manson había sido rechazado por Melcher, que lo había calificado como ‘muy mediocre’. Manson, incapaz de encajar el fracaso, lo convirtió en su objetivo. Manson fue sentenciado a muerte, decisión conmutada automáticamente a cadena perpetua cuando en 1972, la Corte Suprema de California eliminó temporalmente dicha pena, Manson permaneció encarcelado en la prisión estatal de Corcoran, California, desde 1989. Falleció en 2017 por causas naturales. Contaba 83 años.

1986: en Knebworth Park, Inglaterra, ante más de 120.000 espectadores, la banda británica de rock Queen realiza su último concierto con sus integrantes originales, antes de la muerte del vocalista Freddie Mercury en 1991.

Nacimientos

1776: Amedeo Avogadro, físico y químico italiano (f. 1856).

1901: Charles Farrell, actor estadounidense (f. 1990).

1927: Robert Shaw, actor británico (f. 1978).

1931: Mário Zagallo, entrenador y futbolista brasileño.

1934: Cynthia Harris, actriz estadounidense.

1938: Rod Laver, tenista australiano.

1943: Ken Norton, boxeador estadounidense (f. 2013).

1944: Patrick Depailler, piloto francés de Fórmula 1 (f. 1980).

1944: Sam Elliott, actor estadounidense.

1957: Melanie Griffith, actriz estadounidense.

1963: Whitney Houston, cantante y actriz estadounidense. Nació en Newark, Nueva Jersey – falleció en Los Ángeles, California, el 11 de febrero de 2012. Fue una cantante estadounidense de R&B, soul, blues y góspel, aunque también destacó como actriz, compositora, productora, empresaria y modelo. Conocida como The Voice (La Voz), es la artista femenina más galardonada de todos los tiempos según el Libro Guinness de los récords,​ con dos premios Emmy, seis premios Grammy,​ treinta premios Billboard Music Awards y veintidós American Music Awards, con un total de 411 premios conseguidos hasta 2016.​ También es una de las artistas musicales que más discos ha vendido en el mundo: más de 170 millones de álbumes, sencillos y vídeos.​ En total lanzó siete álbumes de estudio, tres bandas sonoras, varias compilaciones y cincuenta y tres sencillos, de los cuales once fueron número uno en la lista Billboard Hot 100. El más notable es «I Will Always Love You», publicado en noviembre de 1992, que se convirtió en el sencillo más vendido por una artista femenina. La canción es la más destacada de la banda sonora de el película El guardaespaldas (1992), en la que Houston inició su carrera cinematográfica con el papel protagónico. Houston murió sumergida en su bañera mientras su peluquera y dos guardaespaldas la aguardaban en la habitación del hotel. Según narraron, la cantante tardaba mucho dentro del baño y su peluquera decidió entrar y se encontró con Houston boca abajo en la bañera.

1972: Juanes, cantautor colombiano.

Fallecimientos

117: Trajano, emperador romano (n. 53).

1516: El Bosco, pintor neerlandés (n. 1450).

1962: Hermann Hesse, escritor suizo de origen alemán. Nació en Calw, Reino de Wurtemberg, Imperio alemán, el 2 de julio de 1877 –Falleció en Montagnola, cantón del Tesino, Suiza. Fue un escritor, poeta, novelista y pintor alemán, naturalizado suizo en 1924. De su obra de cuarenta volúmenes —entre novelas, relatos, poemarios y meditaciones— se han vendido más de 30 millones de ejemplares, de los cuales solo una quinta parte corresponde a ediciones en alemán. Además, publicó títulos de autores, antiguos y modernos, así como monografías, antologías y varias revistas. Editó también casi 3000 recensiones. A esta obra se suma una copiosa correspondencia: al menos 35 000 respuestas a cartas de lectores, y su actividad pictórica: centenares de acuarelas de sesgo expresionista e intenso cromatismo. Según el biógrafo Volker Michels «nos enfrentamos con una obra que, por su copiosidad, su personalidad y su vasta influencia, no tiene paralelo en la historia de la cultura del siglo XX». Entre las principales obras de Hesse están Demian (1919); El último verano de Klingsor; Siddhartha (1922); Kurgast (En el balneario) en 1925; Die Nürnberger Reise (Viaje a Núremberg) en 1927; Der Steppenwolf (El lobo estepario) (1927); Narciso y Goldmundo) (1930). En el momento de la muerte de Hesse en 1962, sus obras aún eran relativamente poco leídas en los Estados Unidos, a pesar de su estatus como premio Nobel.