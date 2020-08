Un día en la Historia: Esto aconteció un 08 de agosto de…

1938: en Austria, los nazis alemanes inauguran el campo de concentración de Mauthausen. En enero de 1945, los campos, dirigidos desde la oficina central en Mauthausen, contenían 85.000 prisioneros.​ Se desconoce el número de víctimas, aunque la mayoría de las fuentes las cifran entre 122.766 y 320.000 en todo el complejo. Los campos formaron uno de los primeros centros de concentración masivos en la Alemania nazi, y fueron los últimos en ser liberados por los Aliados Occidentales o la Unión Soviética. Los dos principales, Mauthausen y Gusen I, fueron los dos únicos de toda Europa etiquetados como de «Grado III», lo que significaba que eran los más duros para los «Enemigos Políticos Incorregibles del Reich».​ A diferencia de muchos otros, que eran para todo tipo de prisioneros, Mauthausen fue utilizado para tareas de exterminio de la intelligentsia, gente ilustrada y miembros de las clases sociales altas de países subyugados por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

1945: la Unión Soviética declara la guerra a Japón e invade Manchuria.

1974: en los Estados Unidos, el presidente Richard Nixon anuncia públicamente por televisión su renuncia como resultado del escándalo Watergate.

2000: en Chile, la Corte Suprema de Justicia retira la inmunidad diplomática y el cargo de «senador vitalicio» al exdictador Augusto Pinochet.

2001: Estados Unidos lanza la sonda Génesis con la misión de estudiar el viento solar.

Nacimientos

1879: Emiliano Zapata, revolucionario mexicano (f. 1919).

1901: Ernest Lawrence, físico estadounidense, premio nobel de física en 1939 (f. 1958).

1919: Dino De Laurentiis, productor de cine italiano (f. 2010).

1926: Richard Anderson, actor estadounidense.

1937: Dustin Hoffman, actor estadounidense. Nació en Los Ángeles. Es un actor, comediante y director estadounidense. Ha ganado en dos ocasiones el Óscar de la Academia de Cine de Hollywood al mejor actor.​ Hoffman obtuvo elogios críticos por protagonizar la obra Eh?, por la cual ganó un premio de teatro mundial y un premio Drama Desk. Este logro fue seguido pronto por su papel en la película de El graduado, de 1967. Desde entonces, su carrera se ha centrado en gran medida en el cine, con retornos esporádicos a la televisión y al escenario. Algunas de sus películas más notables son: Cowboy de medianoche, Little Big Man, Perros de paja, Papillon, Lenny, Marathon Man, All the President’s Men, Kramer contra Kramer, Tootsie, Rain Man, Hook y Wag the Dog. Hizo su debut como director en el 2012, con Quartet. Junto con dos premios Oscar, Hoffman ha sido nominado otras cinco veces, fue nominado para 13 Globos de Oro, y ganó seis (incluido un premio honorífico). Ha ganado cuatro BAFTA, tres premios Drama Desk, dos premios Emmy y un premio Genie. Hoffman recibió el AFI Life Achievement Award, en 1999, y el Kennedy Center Honors Award, en el 2012.

1938: Connie Stevens, actriz y cantante estadounidense.

1947: Larry Wilcox, actor estadounidense.

1949: Keith Carradine, actor estadounidense.

1981: Roger Federer, tenista suizo.

Fallecimientos

1965: Shirley Jackson, cuentista y novelista estadounidense (n. 1916).

1991: James Irwin, astronauta estadounidense (n. 1930).

2013: Karen Black, actriz estadounidense (n. 1939). Con más de un centenar de películas en su haber, a Karen Black le dio tiempo a hacer de todo en Hollywood. Y lo hizo. Porque la actriz fallecida a los 74 años fue la musa de la contracultura de los 60, la heroína del cine comercial de los 70 y el ídolo kitsch del cine de terror de los últimos años y cantante de country candidata a un Grammy. Actriz cultivada en el Actor’s Studio de Lee Strasberg o por siempre recordada como la azafata que salva el día en Aeropuerto 1975. Además de talento, Black siempre tuvo ese aspecto diferente a las demás. Una sonrisa amplia de labios carnosos (antes incluso de que estuvieran de moda) y unos ojos demasiado juntos y profundamente oscuros mucho antes de que Amy Winehouse hubiera nacido. Como añadió Fonda, la actriz tenía “una monstruosa belleza”. Fonda, al igual que Dennis Hopper y Jack Nicholson fueron cruciales en la carrera de Black, quien saltó a la fama como reina de la contracultura gracias a ese viaje de LSD que protagonizó en Easy Rider. Más tarde volvería a repetir con Nicholson en el papel que la acercaría al Oscar, cuando consiguió una candidatura como mejor actriz secundaria por su papel en Mi vida es mi vida. Alfred Hitchcock también admiró su talento cuando trabajó con ella en el que sería el último filme del maestro del suspense, La trama. De hecho los juegos de palabras que se trajeron actriz y director llevaron a la primera a regalarle un diccionario a Hitchcock, un volumen que tituló “DictionHarry”.