Un día en la Historia: Esto aconteció un 07 de septiembre de…

1859: en Londres, entra en funcionamiento el Big Ben.

1936: en Hobart (isla de Tasmania) muere Benjamín, el último tigre de Tasmania conocido, extinguiéndose su especie. El tigre de Tasmania vivió en Australia y en Nueva Guinea. Su desaparición hace unos dos mil años se debió a la introducción del dingo o perro salvaje en su hábitat por los aborígenes. La población remanente de Tasmania, una isla relativamente pequeña. fue desapareciendo cuando llegaron los europeos hace unos 200 años, por causa de la caza intensiva, la destrucción de su hábitat y la competencia con los perros domésticos. La ley australiana no protegió al lobo de Tasmania hasta 1936, el mismo año en que murió el último ejemplar en cautiverio en el zoológico de Hobart. Antes, en 1888, el Parlamento deTasmania ofrecía 1 £ por cada cabeza de tilacino, y 10 peniques por las crías.

1940: en la batalla de Inglaterra, los alemanes inician el bombardeo masivo de Londres.

1969: en los Estados Unidos se crea DARPA, embrión de Internet.

1986: en Chile, el general Augusto Pinochet sale ileso de un atentado perpetrado por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el que murieron cinco escoltas y viajaba su nieto de 10 años.

1997: en Estados Unidos se lleva a cabo el primer vuelo del avión de caza F-22.

Nacimientos

1912: David Packard, empresario e ingeniero estadounidense, fundador de Hewlett-Packard (f. 1996).

1913: Anthony Quayle, actor y director teatral británico (f. 1989).

1923: Peter Lawford, actor británico (f. 1984).

1936: Buddy Holly, cantante estadounidense. Nacido como Charles Hardin Holley, nació en Lubbock, Texas – falleció en Clear Lake, Iowa, el 3 de febrero de 1959). Fue un compositor y cantante estadounidense de mediados de la década de 1950, considerado hoy en día como uno de los pioneros y creadores del rock and roll. Holly fue descrito por el crítico Bruce Eder como: «la fuerza creativa más influyente del rock and roll primigenio». Si bien durante su corta trayectoria de cinco años solo alcanzó a publicar tres álbumes de estudio, su innovación y sobresaliente obra musical sirvieron de inspiración y fue la influencia de muchos músicos posteriores como The Beatles, The Hollies, The Beach Boys, The Rolling Stones, Don McLean, Bob Dylan y Freddie Mercury, entre otros, además de ejercer una profunda influencia en la música popular. Buddy Holly murió a los 22 años en el accidente aéreo conocido como «El día que murió la música», debido a que en el mismo murieron también Ritchie Valens (famoso por su interpretación de «La bamba») y el cantante The Big Bopper. Fue uno de los primeros artistas que ingresaron en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986, después de Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Fats Domino y The Everly Brothers.6​ En el 2004 la revista Rolling Stone situó al músico en el puesto n.º 13 en su lista The 100 Greatest Artists of All Time.

1936: Jorge Porcel, humorista y cantante argentino (f. 2006).

1946: Juan José Benítez, ufólogo y periodista español.

1949: Gloria Gaynor, cantante de música pop estadounidense.

1951: Morris Albert, cantante y compositor brasileño

Fallecimientos

1802: Rama I (Buddha Yodfa Chulaloke), rey siamés, fundador de la dinastía Chakri (n. 1737).

1978: Keith Moon (32), baterista británico, de la banda The Who. Nació en Londres, Inglaterra, el 23 de agosto de 1946 – falleció en ibídem. Fue un músico inglés, conocido por ser baterista de la banda británica de rock The Who. Se ganó el reconocimiento por su estilo exuberante e innovador en la batería, y su excéntrico comportamiento autodestructivo, lo que le valió el apodo de «Moon the Loon» («Moon el chiflado»). Moon se unió a The Who en 1964. Participó en todos los álbumes y sencillos desde su debut, en «Zoot Suit» de 1964, hasta Who Are You de 1978, álbum que fue lanzado solo tres semanas antes de su muerte. Moon fue conocido por su dramática y emocionante forma de tocar la batería—evitando frecuentemente los ritmos básicos, enfocando su técnica en la rapidez, subrayando los redobles a través de los tambores, manejando ambidiestramente el doble bombo y golpeando salvajemente los platillos. Es mencionado en el Salón de la Fama del Rock como uno de los grandes bateristas del rock,​ y de manera póstuma, fue incluido en el Rock Hall como miembro de The Who en 1990. El legado de Moon, como miembro de The Who, como solista y como una excéntrica personalidad, sigue cosechando premios y elogios. Los lectores de la revista Rolling Stone, lo posicionaron en el segundo lugar entre «Los Mejores Bateristas de Todos los Tiempos» en 2011,​ casi 35 años después de su muerte.